¿Está autorizado el arnés en motociclistas y qué colores de chaleco reflectivo debes usar?

Las disposiciones sobre el uso obligatorio del chaleco reflectivo para motociclistas han generado dudas entre los conductores, en especial por el uso de alternativas como arneses y por la variedad de colores que circulan en el mercado. ¿Qué dice la ley sobre esta medida? Aquí los detalles:
La medida, que entró en vigor el pasado 7 de enero, responde a la necesidad urgente de reducir los accidentes de tránsito que involucran a motociclistas, quienes más sufren las consecuencias por accidentes de tránsito.
Las autoridades de tránsito reiteraron que con esto se busca mejorar la visibilidad de los motociclistas y reducir los accidentes, principalmente en horarios nocturnos y de baja iluminación.
Ante la necesidad de este equipo, algunas tiendas, ferreterías o vendedores ambulantes en la salida de la ciudad aprovechan para comercializar chalecos, donde varían los precios dependiendo de la marca, calidad y tipo de chaleco que compran los conductores que vas desde los 150 lempiras hasta los 300.
José Hernández, director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) explicó que para motociclistas el chaleco debe ser naranja. “Si usted utiliza verde, ese es para construcción. Si usted usa un chaleco rojo, esos los usan las instituciones de socorro, otro ejemplo es el chaleco blanco que se usa para notar a un supervisor de obras o inspecciones”, apuntó.
Según el Diario Oficial La Gaceta, edición No. 33,742 del 29 de mayo de 2015, establece que debe de usarse la banda reflectora de color anaranjado, rojo o blanco.
Y sí, la misma ley menciona que se puede usar el arnes con la banda reflectiva de los mismos colores: rojo blanco y anaranjado.
También es importante mencionar que tanto los conductores y pasajeros de motocicletas deben usar el chaleco reflectante en todo momento, no solo por la noche, debido a los numerosos accidentes que ocurren por falta de visibilidad.
El incumplimiento de esta disposición conlleva una multa de 400 lempiras, según confirmaron las autoridades.
Las autoridades también explicaron cuáles son los colores que no pueden utilizarse, ya que son de uso exclusivo de los cuerpos de seguridad del Estado u otras instituciones de servicio, entre ellos el verde fluorescente, el azul tipo Policía Nacional, el blanco y el rojo de la Cruz Roja.
Las autoridades reiteraron que el cumplimiento de esta medida no solo busca evitar multas, sino proteger la vida de los motociclistas y otros usuarios de la vía pública.
Para algunos, esta medida causó molestia, pues la aclaratoria se dio luego de la compra excesiva de este equipo, donde muchos adquirieron el chaleco verde fluorescente, el cual no está permitido.