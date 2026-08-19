Cossette López asume como embajadora de Honduras ante la OEA

Washington, Estados Unidos.- La abogada Cossette López Osorio asumió oficialmente, este 18 de agosto de 2026, el cargo de embajadora y representante permanente de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

López Osorio llega a la representación diplomática con experiencia en el ámbito jurídico, institucional y electoral, principalmente por su desempeño como consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Desde Washington, la nueva embajadora deberá representar las posiciones del Estado hondureño ante los diferentes órganos y espacios de deliberación de la OEA, organismo que aborda temas relacionados con la democracia, los derechos humanos, la seguridad y la cooperación entre los países del continente.

Entre las principales responsabilidades de López Osorio están la defensa de los intereses de Honduras en las discusiones multilaterales, así como el seguimiento de los asuntos que sean abordados por el organismo regional y que tengan relación con el país.