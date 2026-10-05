Consecuencias que tendría Honduras si cae a Liga B de Concacaf: Proceso a Copa Oro

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras se juega la vida en la Liga A de la Nations League de Concacaf después de la caída 2-1 ante Martinica por la fecha 3. Ese resultado complicó todavía más el panorama de la Bicolor, que ahora llega a la última jornada con el riesgo real de perder su lugar en la Liga A y descender a la Liga B.

Este día se define el Grupo B de la Liga A donde están Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador. De acuerdo con el formato de la competencia, los dos primeros lugares del grupo avanzan a los cuartos de final, los terceros y cuartos permanecieron, mientras que los equipos que terminen quinto y sexto descienden a la Liga B. Después de la tercera jornada, la Bicolor quedó obligada a sacar un resultado positivo frente a Jamaica y, además, deberá estar pendiente de lo que ocurra entre Martinica y El Salvador y del duelo entre Guatemala y Surinam. Es decir, Honduras ya no depende únicamente de sí misma para evitar una caída que sería un duro golpe para el fútbol nacional.

VENTAJA DEL RANKING FIFA: Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La única ventaja que tiene Honduras es que gracias a su puesto del Ranking (66) jugará con los resultados de los partidos entre Martinica vs El Salvador (4:00 p.m) y el Guatemala vs Surinam (6:00 p.m). La 'H' que juega a las 8:00 p.m ya sabrá si jugará por clasificar a los cuartos de final o por no descender a la Liga B. ¿Qué necesita Honduras para clasificar? 1- Primer resultado: Honduras necesita que Guatemala empate o pierda ante Surinam 2-Segundo resultado: Martinica y El Salvador empaten. O que Martinica no gane por diferencia de tres goles.

3-Luego de estos resultados, Honduras necesita ganar mínimo 2-0 a Jamaica para ganarle en la diferencia de goles y así clasificarse a los cuartos de final. Por eso, la última jornada será de máxima tensión para Honduras. El partido contra Jamaica será determinante, pero los otros resultados también pueden modificar completamente la clasificación del Grupo B. ¿Cómo puede descender Honduras? Honduras desciende si pierde contra Jamaica y Martinica consigue ganar o empatar ante El Salvador o biceversa. En ese escenario, la Bicolor quedaría sin margen para evitar terminar en los últimos puestos del grupo. También existe un escenario de descenso incluso con un empate. Honduras podría igualar ante Jamaica, pero cualquier victoria en el Martinica vs El Salvador lo enviaría al descenso. Otro de los resultados es que Honduras gane solo por diferencia de un gol, Guatemala le gane a Surinam y que Martinica gane por diferencia de tres goles El Salvador. La diferencia de goles será vital en la última fecha.