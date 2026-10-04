Ranking Concacaf: Honduras asciende, Costa Rica se desploma y México sorprende

Honduras asciende, Costa Rica se desploma y México sorprende. Te mostramos la última actualización del ranking de selecciones de Concacaf.
15. Guadalupe es la número 15 con 1,152 puntos. El combinado caribeño perdió 7 unidades, pero todavía conserva un lugar entre las 15 mejores selecciones de Concacaf.
14. Martinica aparece en el puesto 14 con 1,158 puntos, apenas tres menos que El Salvador. La selección caribeña perdió 55 unidades, situación que provocó su caída dentro del ranking.
13. El Salvador ocupa el puesto 13 con 1,161 puntos y consiguió sumar 15 unidades. La Selecta avanza en una actualización positiva y logró colocarse por encima de Martinica y Guadalupe.
12. Trinidad y Tobago cayó hasta la posición 12 con 1,220 puntos. Los caribeños perdieron 92 unidades, sufriendo uno de los mayores retrocesos del Top 15 y quedando bastante alejados de Surinam.
11. Surinam protagoniza un importante ascenso. Se encuentra en el puesto 11 con 1,362 puntos, luego de ganar 85 unidades. Es, junto con Curazao y Haití, una de las selecciones que más terreno ha ganado en esta actualización.
10. Curazao sigue creciendo y ya ocupa el décimo puesto con 1,378 puntos. El combinado caribeño sumó 81 unidades, una de las mejores ganancias de toda la actualización, y se acerca cada vez más a Guatemala.
9. Guatemala conserva el noveno lugar con 1,413 puntos. La selección chapina perdió 5 puntos, pero logró sostenerse dentro del Top 10 y continúa por delante de Curazao y Surinam.
8. Costa Rica sufrió uno de los golpes más fuertes de la actualización. La selección tica cayó al octavo puesto con 1,474 puntos, después de perder 106 unidades, la mayor caída entre las primeras 15 selecciones. El descenso refleja un momento complicado para los costarricenses.
7. Jamaica se mantiene séptima con 1,492 puntos, pero vive un momento negativo en el ranking al perder 30 unidades. Los Reggae Boyz están a 29 puntos de Haití y ya sienten la presión de las selecciones que vienen detrás.
6. Haití es una de las grandes protagonistas de la actualización. La selección caribeña ocupa el sexto lugar con 1,521 puntos y ganó nada menos que 75 unidades, un crecimiento que le permitió acercarse peligrosamente a Honduras y consolidarse entre las mejores selecciones de la región.
5. Honduras aparece en el quinto lugar con 1,523 puntos. La Bicolor perdió 8 puntos, pero logró mantenerse dentro del Top 5 de Concacaf, aunque ahora tiene a Haití prácticamente encima, apenas a dos puntos de distancia.
4. Panamá ocupa el cuarto puesto con 1,653 puntos, aunque tuvo una ligera caída de 4 unidades. A pesar de la pérdida, los canaleros continúan siendo la selección centroamericana mejor ubicada en el ranking.
3. Canadá permanece en la tercera posición con 1,821 puntos. La selección canadiense ganó 3 puntos en la actualización y conserva una cómoda posición dentro del grupo de las principales potencias de Concacaf.
2. Estados Unidos continúa en el segundo lugar con 1,868 puntos y atraviesa una actualización positiva al sumar 6 unidades. El cuadro estadounidense mantiene una posición privilegiada entre las potencias de la región y sigue de cerca a México.
1. México se mantiene como la selección número uno de Concacaf con 2,111 puntos. El conjunto mexicano sigue dominando el ranking regional, aunque en esta actualización perdió 2 puntos, por lo que su liderato no se amplió.