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¡Cuatro cambios! Otra vez modificado 11 titular de Honduras para juego ante Jamaica

La selección de Honduras llega con la obligación de ganar como local ante Jamaica y esperar que se le den los resultados en otras canchas para lograr seguir avanzando en la Nations League

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 10:09
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La selección de Honduras llega con la obligación de ganar como local ante Jamaica y esperar que se le den los resultados en otras canchas para lograr seguir avanzando en la Nations League
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Edrick Menjívar: En la portería de la selección de Honduras no hay variantes, el guardameta del Olimpia siempre es el titular de la H.
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Cristopher Meléndez: El defensor tiene la confianza del técnico José Francisco Molina, ha estado en los tres juegos anteriores de esta Nations League y repetiría ante Jamaica.
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Giancarlo Sacaza: Debido a la lesión de Denil Maldonado, el zaguero del Motagua repetiría en el 11 titular de Honduras contra Jamaica.
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Luis Vega: Sería el otro central de la Bicolor esta noche ante Jamaica, dando un poco de su experiencia en la zaga.

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Joseph Rosales: Otro de los jugadores de confianza de Molina, se adueñó de la defensa por la izquierda en la selección de Honduras.

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Deiby Flores: Pese a no andar en su mejor nivel, Molina confía en él y lo pondría de titular contra Jamaica esta noche en el estadio Nacional de Tegucigalpa.
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Alejandro Reyes: Descansó ante Martinica y volvería al 11 titular de Molina por Edwin Rodríguez.

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Jonathan Rubio: Ha caído bien en los planes de Molina y a pesar de que en el último juego arrancó desde el banquillo, volvería a la alineación.
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Luis Palma: El "Bicho" ya tiene que ser importante, la gente se lo exige y arrancaría desde el 11 titular de nuevo en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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Dereck Moncada: Es la gran esperanza del ataque de la Bicolor, el jugador del Lugano es uno de los que más entrega demuestra.
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Bryan Róchez: jugaría solo en punta y quiere volver a festejar así como lo hizo ante Surinam en la primera jornada.
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José Francisco Molina tiene en su planteamiento la posibilidad de devolverle a todo un país la ilusión tras el duro golpe que se recibió en Martinica.
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CAMBIOS: David Ruiz aparecer en el banquillo de suplentes de la Bicolor Nacional y tener esa oportunidad para demostrarle a Molina

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CAMBIOS: Jorge Álvarez, es otra de las opciones que Molina tendrá en el banquillo.
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CAMBIOS: Edwin Rodríguez no está en su mejor versión, pero entrando desde el banquillo puede darle aire fresco a la Bicolor.
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CAMBIOS: Keyrol Figueroa, el atacante ya marcó ante los jamaiquinos y lo quiere volver a hacer ahora con su afición.
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