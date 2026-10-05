¡Cuatro cambios! Otra vez modificado 11 titular de Honduras para juego ante Jamaica

La selección de Honduras llega con la obligación de ganar como local ante Jamaica y esperar que se le den los resultados en otras canchas para lograr seguir avanzando en la Nations League
Edrick Menjívar: En la portería de la selección de Honduras no hay variantes, el guardameta del Olimpia siempre es el titular de la H.
Cristopher Meléndez: El defensor tiene la confianza del técnico José Francisco Molina, ha estado en los tres juegos anteriores de esta Nations League y repetiría ante Jamaica.
Giancarlo Sacaza: Debido a la lesión de Denil Maldonado, el zaguero del Motagua repetiría en el 11 titular de Honduras contra Jamaica.
Luis Vega: Sería el otro central de la Bicolor esta noche ante Jamaica, dando un poco de su experiencia en la zaga.
Joseph Rosales: Otro de los jugadores de confianza de Molina, se adueñó de la defensa por la izquierda en la selección de Honduras.
Deiby Flores: Pese a no andar en su mejor nivel, Molina confía en él y lo pondría de titular contra Jamaica esta noche en el estadio Nacional de Tegucigalpa.
Alejandro Reyes: Descansó ante Martinica y volvería al 11 titular de Molina por Edwin Rodríguez.
Jonathan Rubio: Ha caído bien en los planes de Molina y a pesar de que en el último juego arrancó desde el banquillo, volvería a la alineación.
Luis Palma: El "Bicho" ya tiene que ser importante, la gente se lo exige y arrancaría desde el 11 titular de nuevo en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Dereck Moncada: Es la gran esperanza del ataque de la Bicolor, el jugador del Lugano es uno de los que más entrega demuestra.
Bryan Róchez: jugaría solo en punta y quiere volver a festejar así como lo hizo ante Surinam en la primera jornada.
José Francisco Molina tiene en su planteamiento la posibilidad de devolverle a todo un país la ilusión tras el duro golpe que se recibió en Martinica.
CAMBIOS: David Ruiz aparecer en el banquillo de suplentes de la Bicolor Nacional y tener esa oportunidad para demostrarle a Molina
CAMBIOS: Jorge Álvarez, es otra de las opciones que Molina tendrá en el banquillo.
CAMBIOS: Edwin Rodríguez no está en su mejor versión, pero entrando desde el banquillo puede darle aire fresco a la Bicolor.
CAMBIOS: Keyrol Figueroa, el atacante ya marcó ante los jamaiquinos y lo quiere volver a hacer ahora con su afición.