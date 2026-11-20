San Pedro Sula, Honduras.- Las autoridades capturaron este viernes 20 de noviembre a Kensy Ivette García Torres durante un operativo realizado en la residencial Cedritos, en San Pedro Sula, al norte de Honduras. De acuerdo con el informe del Ministerio Público, García es señalada por el delito de lavado de activos. Según la fiscalía, la acusada presentó movimientos financieros incongruentes y sin justificación legítima. El reporte indica que hay un dictamen financiero que deja entrever que la hondureña habría realizado transacciones de más de 30 millones de lempiras, cuyo origen es desconocido.

Según el reporte del Ministerio Público, no es la primera vez que Kensy Ivette García Torres figura en un expediente judicial. En 2022, firmó un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía de Miami, y la Corte del Distrito Sur de Florida la condenó a tres años de cárcel.

Durante ese proceso, García admitió que, entre 2018 y 2019, participó en un esquema de blanqueo de capitales a través del cual logró dar apariencia lícita a una suma de más de 1.8 millones de dólares provenientes del narcotráfico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con reportes de medios locales, la fémina recuperó su libertad en octubre de 2024, y luego regresó a Honduras.