"Hemos recibido una propuesta de reformas a la Ley de Empleo a Tiempo Parcial y también una nueva iniciativa denominada Ley de Activación Económica, revisando uno a uno los artículos para conocer los impedimentos que presenta la normativa vigente", expresó Sara Zavala, diputada integrante de la Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales.

El encuentro legislativo estuvo encabezado por la diputada Sara Zavala, representante de la comisión dictaminadora, quien analizó junto a los delegados empresariales los obstáculos operativos que enfrenta la normativa actual, la cual establece rangos rígidos de entre 18 y 33 horas semanales y sanciones automáticas que convierten los contratos en permanentes si no se registran en el plazo estipulado.

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales del Congreso Nacional recibió este jueves una propuesta formal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep ) para reformar la Ley de Empleo a Tiempo Parcial , vigente desde marzo de 2026 bajo el Decreto Legislativo 45-2026 , junto con un nuevo proyecto denominado Ley de Activación Económica.

Entre los puntos medulares examinados en la mesa técnica destacan la flexibilización de las jornadas horarias, la revisión de las penalidades por el registro tardío de los contratos y la ampliación del período de temporalidad para temporadas comerciales altas como la navideña, que suelen extenderse entre cuatro y cinco meses sin que ello implique desnaturalizar la modalidad parcial.

Asimismo, se abordó la urgencia de emitir el reglamento pendiente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para definir las aportaciones proporcionales que corresponden tanto al patrono como al empleado, además de evaluar una iniciativa propia del Poder Legislativo para extender el alcance de esta ley al sector gubernamental.

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"Tanto la empresa privada como este Congreso Nacional estamos de acuerdo en un principio que va a regir estas mesas de diálogo, y es que flexibilizar no significa reducir ni transgredir los derechos de los trabajadores", afirmó la parlamentaria.

Tras la recepción de ambos documentos, la comisión legislativa acordó trasladar las iniciativas al Consejo Económico y Social (CES) para instalar un diálogo tripartito junto al sector obrero y el Poder Ejecutivo, buscando construir consensos rápidos pero responsables antes de emitir el dictamen definitivo para el pleno.

Por su parte, la delegación del sector privado explicó que, tras ocho meses de vigencia, no ha generado el volumen de plazas esperado debido a las restricciones en la distribución de horas diarias, lo que deja por fuera a estudiantes universitarios y madres de familia que solo disponen de tres o cuatro horas al día.

"Estamos muy satisfechos porque la comisión dictaminadora nos ha permitido entregar el documento de modificaciones a la Ley de Empleo a Tiempo Parcial y la nueva propuesta de Ley de Activación Económica para facilitar la generación de empleo", manifestó María Cristina González de Handal, vicepresidenta del Cohep.

La dirigente empresarial subrayó que la propuesta busca adaptar la contratación a las necesidades reales de las empresas y de la población económicamente activa que requiere ingresos complementarios, planteando un esquema de beneficio mutuo sin precarizar las garantías adquiridas en el Código del Trabajo.

"Queremos flexibilizar y no precarizar la ley de acuerdo con las necesidades de un estudiante universitario o de un ama de casa que, mientras sus hijos van a la escuela, puede trabajar tres o cuatro horas diarias", puntualizó la vicepresidenta del Cohep.

Con el traslado de los borradores al seno del CES, los sectores productivos y las bancadas legislativas iniciarán la revisión técnica de los artículos con miras a tener aprobadas las reformas antes del cierre de la presente legislatura y facilitar las contrataciones de temporada de fin de año.