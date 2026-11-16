Tegucigalpa, Honduras.- El Comité Interorganizacional contra el Abuso Sexual Infantil solicitó al Congreso Nacional aprobar la Ley para la Prevención, Detección Temprana y Atención Integral del Abuso Sexual en contra de Niñas, Niños y Adolescentes, iniciativa que busca fortalecer los mecanismos de protección de la niñez hondureña.

La propuesta fue impulsada por un comité integrado por representantes de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), Casa Alianza, World Vision, ChildFund y Save the Children, organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia.

El director de Coiproden, Wilmer Vásquez, manifestó que, ante un panorama nacional que registra 26 niños abusados sexualmente al día, esperan que el Poder Legislativo socialice la iniciativa, y la incorpore en su agenda para su aprobación.

"Esperamos que en el aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, el 20 de noviembre, la ley pueda ser incluida en la agenda del Congreso Nacional y devolverle a la niñez la esperanza de que con esta iniciativa de ley se puedan profundizar los mecanismos de investigación hasta llegar a la judicialización de los casos", explicó.

El proyecto, contiene 31 artículos y plantea fortalecer el sistema operador de justicia para mejorar la respuesta institucional ante los casos de abuso sexual contra menores de edad.