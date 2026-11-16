Tegucigalpa, Honduras.- El Comité Interorganizacional contra el Abuso Sexual Infantil solicitó al Congreso Nacional aprobar la Ley para la Prevención, Detección Temprana y Atención Integral del Abuso Sexual en contra de Niñas, Niños y Adolescentes, iniciativa que busca fortalecer los mecanismos de protección de la niñez hondureña.
La propuesta fue impulsada por un comité integrado por representantes de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), Casa Alianza, World Vision, ChildFund y Save the Children, organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia.
El director de Coiproden, Wilmer Vásquez, manifestó que, ante un panorama nacional que registra 26 niños abusados sexualmente al día, esperan que el Poder Legislativo socialice la iniciativa, y la incorpore en su agenda para su aprobación.
"Esperamos que en el aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, el 20 de noviembre, la ley pueda ser incluida en la agenda del Congreso Nacional y devolverle a la niñez la esperanza de que con esta iniciativa de ley se puedan profundizar los mecanismos de investigación hasta llegar a la judicialización de los casos", explicó.
El proyecto, contiene 31 artículos y plantea fortalecer el sistema operador de justicia para mejorar la respuesta institucional ante los casos de abuso sexual contra menores de edad.
Además, uno de los principales componentes de la propuesta es la creación de una ruta nacional de acción interinstitucional que permita coordinar la respuesta de las instituciones responsables de proteger a niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa además pretende reducir la burocracia y evitar respuestas tardías ante situaciones de vulnerabilidad, que además plantea activar los protocolos de protección desde el momento en que se origine una alerta en el entorno comunitario o institucional de un menor.
De acuerdo con el contenido del proyecto, las denuncias y señales de riesgo podrán identificarse en diferentes espacios, entre ellos el núcleo familiar, los centros educativos, los establecimientos de salud y las iglesias.
La propuesta también establece que los protocolos de atención deberán activarse de manera inmediata, sin exigir previamente evidencias físicas concluyentes para brindar asistencia y protección a las posibles víctimas.
Proyecto fue presentado ante el pleno legislativo
El 24 de agosto, el proyecto de ley para la prevención del abuso sexual contra menores de edad fue presentado ante el pleno del Congreso Nacional, integrado por 128 diputados.
Durante la exposición del proyecto se revelaron datos estadísticos sobre la crisis de violencia sexual infantil en el país, con 13,761 denuncias de delitos sexuales contra menores entre el 2021 y 2025.
Las cifras presentadas ante los 128 diputados indican que el 76% de los agresores son personas cercanas al entorno familiar, y el 60% de los hechos ocurren dentro de las viviendas de las víctimas.
Asimismo, se detalló que apenas el 16% de las denuncias presentadas ante las autoridades terminan en sentencias condenatorias.
Los diez municipios con mayor número de delitos sexuales son Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso, Comayagua, Choluteca, Catacamas, Choloma, Juticalpa y Danlí.
No obstante, autoridades del órgano legislativo aseguraron que la iniciativa continúa bajo análisis técnico dentro de la comisión dictaminadora antes de su discusión en el pleno.