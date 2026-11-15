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TSC investiga gestiones pasadas de Sedesol por manejo de ayudas sociales

Mediante las auditorías, el TSC busca documentar hallazgos y establecer posibles responsabilidades civiles, administrativas o penales de exfuncionarios de Sedesol

  • Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 16:55
TSC investiga gestiones pasadas de Sedesol por manejo de ayudas sociales

Durante la administración 2022-2026, Sedesol enfrentó cuestionamientos por la distribución de fondos destinados a ayudas sociales, becas y proyectos comunitarios.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) mantiene auditorías a las gestiones anteriores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para determinar posibles responsabilidades de exfuncionarios en el manejo de fondos públicos.

El presidente del órgano auditor, Ricardo Montes, confirmó que las investigaciones se encuentran en etapa de documentación de hallazgos, previo a la elaboración de los informes que determinarán si hubo responsabilidades en la administración de los recursos de la institución.

"Estamos haciendo los trabajos que corresponden, ya hemos avanzado bastante en todas las investigaciones que se va a documentar, y posteriormente vamos a elaborar los informes respectivos", apuntó.

El funcionario además señaló que los resultados de las auditorías permitirán establecer si existen responsabilidades civiles o administrativas y, en caso de encontrar indicios de responsabilidad penal, remitir los informes al Ministerio Público (MP) para que proceda conforme a sus atribuciones.

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Antecedentes

El trabajo del TSC se desarrolla en medio de los cuestionamientos que enfrentó Sedesol durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro por la administración de los recursos destinados a ayudas sociales, becas y proyectos comunitarios.

El caso adquirió relevancia pública en junio de 2025, después de que se difundiera un video de una conversación entre el entonces ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y la diputada de Libertad y Refundación (Libre) por Copán, Isis Cuéllar, relacionada con la gestión de fondos públicos.

Posteriormente, una investigación de EL HERALDO Plus documentó inconsistencias en 65 expedientes de ayudas sociales gestionadas por Cuéllar en ese departamento.

De ese total, 61 presentaban anomalías, principalmente por la utilización de cotizaciones duplicadas para respaldar diferentes solicitudes de recursos.

Los cuestionamientos también alcanzaron a otros diputados y exdiputados de Libre que gestionaron fondos públicos para ayudas sociales. Entre 2023 y 2024 se tramitaron casi 224 millones de lempiras para estos programas, donde figuraban personas vinculadas con estructuras políticas como beneficiarios.

En medio de los cuestionamientos, el TSC continúa las auditorías a las gestiones anteriores de Sedesol para determinar si los exfuncionarios incurrieron en responsabilidades por el manejo de los recursos públicos.

Los resultados quedarán consignados en informes que permitirán establecer si existen responsabilidades civiles o administrativas y si corresponde remitir nuevos antecedentes al Ministerio Público por posibles indicios de responsabilidad penal.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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