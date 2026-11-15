TSC investiga gestiones pasadas de Sedesol por manejo de ayudas sociales

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) mantiene auditorías a las gestiones anteriores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para determinar posibles responsabilidades de exfuncionarios en el manejo de fondos públicos.

El presidente del órgano auditor, Ricardo Montes, confirmó que las investigaciones se encuentran en etapa de documentación de hallazgos, previo a la elaboración de los informes que determinarán si hubo responsabilidades en la administración de los recursos de la institución.

"Estamos haciendo los trabajos que corresponden, ya hemos avanzado bastante en todas las investigaciones que se va a documentar, y posteriormente vamos a elaborar los informes respectivos", apuntó.

El funcionario además señaló que los resultados de las auditorías permitirán establecer si existen responsabilidades civiles o administrativas y, en caso de encontrar indicios de responsabilidad penal, remitir los informes al Ministerio Público (MP) para que proceda conforme a sus atribuciones.