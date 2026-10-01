TSC analiza una segunda auditoría al programa de pérdidas de la ENEE

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) analiza realizar un segundo informe de auditoría sobre el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), tras detectar irregularidades administrativas y financieras en el manejo de sus recursos. La posibilidad surge después de que el órgano auditor presentara el informe 001-2026-VI, en el que señaló deficiencias administrativas, pérdidas monetarias, alquileres millonarios de vehículos, manuales sin aprobación y debilidades en los controles financieros. El informe también identificó operaciones con recursos que, de acuerdo con los hallazgos, no se ajustaron al destino previsto para el programa. Uno de los principales hallazgos está relacionado con una transferencia de L2,000 millones desde la Cuenta Única del PNRP en el Banco Central de Honduras hacia la cuenta principal de la ENEE. Según el informe, esos fondos fueron utilizados para pagar deudas vencidas y pagos a generadores privados de energía, pese a que estaban destinados a acciones vinculadas con la reducción de pérdidas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El TSC también constató, mediante la revisión de expedientes, que diversos colaboradores no contaban con evaluaciones anuales de desempeño entre 2022 y 2024.

TSC evaluará si profundiza la auditoría

El portavoz del TSC, Rodolfo Isaula, explicó que el informe será evaluado por la Gerencia de Auditoría General de la institución, instancia que determinará el alcance de una eventual revisión adicional sobre las irregularidades señaladas. “Creemos que sí lo podrán incluir en su plan operativo para poder ejecutarla, pero una vez que ellos reciban el informe y revisen su contenido, podrán determinarlo e incluirlo dentro de un plan operativo para poder revisar este tipo de hechos o secuentes que ya están inscritos en este primer informe de Auditoría Especial", aseguró De esta forma, el TSC deberá revisar el contenido del primer informe antes de determinar si incorpora una nueva auditoría dentro de su planificación operativa. El planteamiento contempla profundizar en los hechos consignados en el primer informe y determinar si existen responsabilidades que ameriten nuevas acciones por parte del órgano auditor.

Posibles responsabilidades

El presidente del TSC, Ricardo Montes, aseguró que el caso permanece bajo revisión para determinar si existen responsabilidades penales, civiles o administrativas relacionadas con los hallazgos identificados en el programa. “Vamos a hacer la revisión respectiva y en cualquier caso que corresponda, tenemos la responsabilidad de hacer deducciones administrativas o civiles”, explicó el funcionario. El funcionario señaló que la institución debe remitir los casos cuando encuentre indicios de responsabilidad penal, mientras que también puede establecer responsabilidades administrativas o civiles, según corresponda.

Programa para reducir las pérdidas de la ENEE