Amanda Seyfried debuta como anfitriona de "SNL" con Don Toliver

La intérprete llega a la cita con un papel destacado en “You Can See Everything”, documental de A24 sobre Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos. Los directores Nathan Fielder y Lance Oppenheim recurrieron a Seyfried para recrear algunas escenas, en una propuesta que sigue las últimas semanas de Holmes antes de ingresar en prisión.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Amanda Seyfried presentará por primera vez “ Saturday Night Live ” el próximo 5 de diciembre. El programa confirmó su participación con un gráfico emitido al término del episodio del 14 de noviembre, conducido por John Mulaney. El rapero Don Toliver actuará como invitado musical.

La exejecutiva fue condenada por varios cargos de fraude electrónico. Seyfried ya había dado vida a Holmes en la miniserie “The Dropout” (Hulu, 2022), un trabajo que le valió una nominación al Emmy.

En el plano profesional, la actriz ha terminado el rodaje de “The Life and Deaths of Winston Shedd”, junto a Tim Blake Nelson, y prestará su voz a Cenicienta en “Steps”, película de animación de Netflix en preparación.



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En 2025 protagonizó “The Housemaid”, de Paul Feig, y “The Testament of Ann Lee”, de Mona Fastvold. Cuenta además con una nominación al Óscar a la mejor actriz de reparto por “Mank” (David Fincher, 2021).

Don Toliver, cantante y rapero oriundo de la zona de Houston, ha ganado visibilidad en los últimos seis años. Actualmente realiza una gira por el Reino Unido.