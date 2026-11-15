Héctor y Linda Menéndez se llevan la gloria en las categorías élite de la Vuelta Ciclística 2026

En la familia Menéndez las victorias se celebran por partida doble. Este domingo 15 de noviembre, los hermanos Héctor y Linda escribieron una página especial en la historia de la XV Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2026, al conquistar los primeros lugares de las categorías Élite Masculina y Femenina, respectivamente.
Héctor defendió su corona y se convirtió en bicampeón de la Élite Masculina, mientras que Linda se estrenó como campeona de la categoría femenina. Dos triunfos que transformaron la jornada deportiva en una celebración familiar y demostraron que la pasión por el ciclismo también se hereda.
La emoción fue evidente cuando ambos se encontraron después de cruzar la meta. Entre abrazos, aplausos y felicitaciones entre hermanos, los Menéndez compartieron un momento que difícilmente olvidarán.
"Muy contenta. Nos ha pasado que hemos ganado juntos, somos campeones nacionales. La verdad que es bien bonito compartir esta emoción en familia", expresó Linda, quien recordó que en la edición anterior su hermano se había llevado el campeonato, mientras ella tuvo que retirarse durante la primera vuelta por problemas de salud.
Esta vez, la historia fue diferente. Ambos llegaron con la preparación y las expectativas de pelear por el primer lugar, conscientes de que tenían posibilidades de conquistar sus respectivas categorías.
"Los dos veníamos con ganas de ganar, nos preparamos, sabemos que venimos en una gran forma y era de dar lo mejor, y aquí estamos", manifestó Linda.
La celebración familiar tuvo su segundo capítulo con la llegada de Héctor Menéndez, quien cruzó la meta como ganador de la Élite Masculina y aseguró su segundo campeonato consecutivo en la Vuelta Ciclística de EL HERALDO.
Al recibir las felicitaciones de su familia, el ciclista destacó que repetir el triunfo representa una satisfacción especial, especialmente después de una temporada de preparación y trabajo.
"El año pasado fue una carrera que concluimos la temporada y siempre es bonito terminar con un resultado", expresó.
Héctor también agradeció a las personas que hicieron posible su participación, entre ellas sus patrocinadores y quienes le facilitaron una bicicleta para competir en esta edición, luego de que una situación de fuerza mayor lo obligara a improvisar con su equipo.
Sobre el desarrollo de la carrera, explicó que tuvo que leer las condiciones del recorrido y esperar el momento oportuno para probar sus posibilidades. Tras una pequeña fuga y los movimientos de otros competidores, encontró el espacio para atacar, mantener la distancia y encaminarse hacia la victoria.
Los hermanos Menéndez se despidieron de la XV Vuelta Ciclística de EL HERALDO con dos títulos y una celebración compartida. Héctor levantó nuevamente los brazos como bicampeón y Linda estrenó su corona, en una jornada que confirmó que, para esta familia, el ciclismo es mucho más que una competencia: es una pasión que los une.