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Neymar besó a exnovia de Vinicius y desata escándalo en Brasil: Describen cómo ocurrió

Todo sucedió días después de haber terminado su relación con el futbolista Vinicius de Real Madrid.

  • Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 10:28
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Vinicius está destrozado. Revelan el encuentro intimo de la exnovia del jugador de Real Madrid con Neymar.

Fotos: Cortesía.
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Virginia Fonseca y Neymar vuelven a estar en el centro de la polémica luego de que trascendiera que ambos habrían protagonizado un acercamiento durante una fiesta privada en Brasil.
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La influencer brasileña atraviesa una etapa sentimental mediática después de su separación del cantante Zé Felipe, con quien tiene tres hijos.
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Lo anterior, después días después de haber terminado su relación con el futbolista Vinicius de Real Madrid.
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En medio de las especulaciones, Virginia también fue vinculada con el piloto de Stock Car César Ramos, luego de que supuestamente compartieran un momento de intimidad en una fiesta posterior al Gran Premio de São Paulo de Fórmula 1.
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Ahora, el nombre de Neymar aparece en esta historia. Según una información exclusiva de la columna de Fábia Oliveira, ambos habrían coincidido en una fiesta privada el pasado 6 de noviembre, antes del Gran Premio de São Paulo.
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De acuerdo con los testimonios citados por el medio brasileño, Virginia y Neymar no ocultaron su cercanía durante el evento.
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Incluso, la influencer habría bailado sensualmente sobre el futbolista, quien se encontraba sentado en un sofá.
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Las fuentes también aseguran que ambos consumieron bastante alcohol durante la celebración.
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En otro momento de la fiesta, Neymar habría tomado el micrófono para llamar a Virginia «Vivibora», un apodo conocido entre sus amigos y seguidores.
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El supuesto encuentro habría incluido un beso entre ambos, según la información difundida por la prensa brasileña.
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La celebración se realizó en un establecimiento de póker y contó con restricciones para el uso de teléfonos celulares, por lo que el ambiente era reservado.
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La noticia ha generado revuelo debido a la situación sentimental del futbolista brasileño.
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Neymar está casado con Bruna Biancardi, quien actualmente está embarazada de Mariah, la tercera hija del jugador.
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Además, la relación entre Bruna y Virginia ya había protagonizado algunos desencuentros públicos.
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La tensión comenzó cuando Virginia reconoció que llamó a Neymar alrededor de las 2:00 de la madrugada para hablar sobre asuntos relacionados con la subasta del Instituto Neymar.
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Bruna expresó su molestia y cuestionó la actitud de la influencer, a quien acusó de falta de educación y consideración.
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