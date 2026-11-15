¡Héctor Menéndez lo hizo de nuevo! Así se coronó bicampeón de la Vuelta EL HERALDO 2026

Héctor Menéndez cruzó la meta como ganador de la categoría Élite masculina y conquistó por segundo año consecutivo el primer lugar de la Vuelta Ciclística EL HERALDO. Aquí el emocionante momento captado cuadro a cuadro.
Con una sonrisa en el rostro y la satisfacción del deber cumplido, el joven de 21 años cruzó la meta después de completar los 135 kilómetros de recorrido.
Entre aplausos y muestras de alegría fue recibido Héctor Menéndez al llegar primero a la meta y confirmar su bicampeonato en la competencia ciclística.
El ciclista originario de Siguatepeque volvió a demostrar su capacidad sobre la bicicleta al imponerse en la categoría Élite masculina de la edición 2026, en entrevista con EL HERALDO confesó que en esta ocasión corrió con una bicileta prestada.
Por segundo año consecutivo, Héctor Menéndez se quedó con el título de la categoría reina del ciclismo de ruta en la Vuelta Ciclística EL HERALDO. El joven también es el Campeón Nacional de Ciclismo este año y completó la temporada con su triunfo en La Vuelta EL HERALDO.
A sus 21 años, Héctor ya suma dos títulos consecutivos en la Élite masculina de la Vuelta EL HERALDO, luego de coronarse campeón en las ediciones de 2025 y 2026.
Pese a que sus primeros años solo hacía la ruta sin inscribirse, acompañando a su padre, fue después de pandemia que decidió correr en serio y participar por el título de campeón.
El dorsal número 1 volvió a acompañar a Héctor Menéndez en la competencia, al igual que en la edición anterior, cuando conquistó su primer campeonato.
Los 135 kilómetros del recorrido pusieron a prueba la resistencia de los competidores de la Élite Hombres, categoría en la que Héctor volvió a quedarse con el primer lugar.
La alegría de Héctor Menéndez fue evidente al completar primero el circuito y recibir el reconocimiento de quienes aguardaban su llegada a la meta, especialmente sus hermanas que también hicieron el circuito.
El bicampeonato de Héctor tiene un motivo adicional de celebración: su hermana Linda Menéndez (derecha) también conquistó el primer lugar, en la categoría Élite femenina.
Los hermanos Menéndez protagonizaron una jornada especial al llevarse los títulos de las categorías Élite masculina y Élite femenina de la decimoquinta Vuelta Ciclística EL HERALDO. Por primera vez dos hermanos ganan la Élite.
Desde Siguatepeque hasta la Vuelta Ciclística EL HERALDO, Héctor Menéndez ha construido una trayectoria que hoy lo coloca entre los ganadores consecutivos de la categoría Élite masculina.
Once años después de comenzar a participar en la competencia, Héctor Menéndez celebra su segundo título consecutivo.
Sus primeras participaciones en la Vuelta fueron junto a su padre, quien lo acompañó en sus inicios en una competencia que ahora lo tiene como bicampeón.
La juventud y experiencia acumulada en sus participaciones se combinaron en la jornada en la que Héctor Menéndez volvió a conquistar la máxima categoría masculina.