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Así fue el recorrido de Linda Menéndez para convertirse en la reina de la Vuelta EL HERALDO 2026

La ciclista hondureña dominó el circuito de 90 kilómetros, mantuvo el liderato durante las dos vueltas y cruzó la meta para convertirse por primera vez en campeona de la Élite Femenina

  • Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 09:50
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Linda Menéndez tenía claro su objetivo desde que comenzó a pedalear y lo demostró kilómetro a kilómetro. La ciclista hondureña lideró el recorrido de la categoría Élite Femenina de principio a fin y se convirtió en la nueva reina de la XV Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2026.

 Fotos: Estalin Irías, Alex Pérez y Marvin Salgado| EL HERALDO
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La competencia comenzó al filo de las 6:05 de la mañana, cuando las representantes de la categoría Élite Femenina tomaron la salida, cinco minutos después de los hombres.

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Desde ese momento, Menéndez comenzó a escribir una historia que terminaría con su primera corona en esta importante competencia nacional.

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Con un recorrido de dos vueltas y 90 kilómetros en total, la ciclista mantuvo el control de la carrera durante todo el circuito, demostrando regularidad y determinación para conservar su ventaja frente a sus rivales.

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Durante el recorrido también hubo momentos de tensión para Linda Menéndez, cuando algunas de sus rivales lograron rebasarla y poner a prueba su posición en la competencia.

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Sin embargo, la hondureña no perdió de vista su objetivo y respondió en cada tramo, recuperando terreno y volviendo a colocarse al frente del pelotón femenino.

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Aunque la lucha por los primeros lugares exigió mantener el ritmo y la concentración durante los 90 kilómetros, Menéndez consiguió imponerse una y otra vez, demostrando determinación para defender su liderato.

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Su constancia le permitió llegar a la meta en la primera posición y celebrar una victoria que marca un nuevo capítulo en su trayectoria deportiva.

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El triunfo también tiene un significado especial para su familia. Linda sigue los pasos de su hermano, Héctor Menéndez, quien conquistó el campeonato de la Élite Masculina en la edición de 2025.

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De esta manera, los hermanos Menéndez suman sus nombres a la historia de ganadores de la competencia, en una edición que celebra los 15 años de la Vuelta Ciclística.

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El podio femenino lo completaron Gissel Andino, en el segundo lugar; Vanessa Mejía, en la tercera posición, y Elisa Amaya, quien finalizó cuarta.

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En la historia de la competencia, la guatemalteca Florinda de León destaca como una de las ciclistas con más títulos en la categoría femenina, con cuatro campeonatos obtenidos en 2014, 2015, 2017 y 2022.

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La XV Vuelta Ciclística de EL HERALDO se desarrolló este domingo 15 de noviembre a beneficio de la Fundación Anawin, organización liderada por el padre Ovidio Rodríguez que trabaja en favor de niños de escasos recursos económicos de municipios de Francisco Morazán, mediante programas de apoyo alimentario y educativo.

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Así, mientras Linda celebraba su primera corona, la competencia también cumplía su propósito solidario: convertir el esfuerzo de cientos de ciclistas en esperanza para la niñez hondureña.

 Fotos: Estalin Irías, Alex Pérez y Marvin Salgado| EL HERALDO
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