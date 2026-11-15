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Equipo y colaboradores hacen posible la decimoquinta Vuelta EL HERALDO

Bajo el sol y atentos a cada detalle, el equipo coordinó la ruta, hidratación, parqueos, seguridad, atención a participantes, cobertura de la competencia y premiación de los ganadores.

  • Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 09:25
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Algunos llegaron desde las 4:30 de la mañana, e incluso otros desde más temprano, el equipo de EL HERALDO dijo presente en Campo Parada Marte para trabajar en cada detalle de la decimoquinta edición de la Vuelta Ciclística antes del silbatazo inicial.

 Fotos: Marvin Salgado/Estalin Irías/David Romero/Alex Pérez/EL HERALDO.
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Detrás de los aproximadamente 1,200 ciclistas que participaron en la competencia también hubo un equipo humano encargado de hacer posible cada etapa de la jornada.
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Periodistas, fotógrafos, community managers, personal de mercadeo, publicidad, logística y jefes de redacción unieron esfuerzos para sacar adelante una nueva edición de la Vuelta Ciclística EL HERALDO.
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Bajo el sol ardiente y pendientes de cada detalle, los colaboradores trabajaron para garantizar que los participantes encontraran las condiciones necesarias antes, durante y después de la competencia.
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La señalización de tránsito fue uno de los aspectos supervisados durante la jornada, con el propósito de evitar inconvenientes para los ciclistas a lo largo del recorrido.
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La jornada permitió tiempo para sacar fotos a los voluntarios de las fuerzas vivas que sumaron sus esfuerzos al éxito de este edición de la Vuelta.

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En medio de la extenuando jornada tomamos un descanso merecido para retomar las labores.
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David Romero aproximándose al pelotón de ciclistas para sacar las mejores imágenes del recorrido.
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La entrega de medallas a los participantes y ganadores fue otra de las responsabilidades asumidas por los colaboradores de EL HERALDO durante la competencia.
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Mientras los ciclistas enfrentaban las subidas y bajadas del circuito, los fotógrafos y periodistas seguían de cerca la competencia para captar cada momento.
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Los colaboradores también recibieron y orientaron a los ciclistas que llegaron a última hora, brindándoles indicaciones para que pudieran incorporarse a la competencia.
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Entre fotografías, entrevistas, coordinación y atención a los participantes, el personal de las diferentes áreas trabajó de manera simultánea para que ningún detalle quedara desatendido.
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Captar la emoción de los ganadores al cruzar la línea de llegada fue parte del trabajo de los fotógrafos, encargados de documentar los momentos más importantes de la competencia.
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Cada punto de hidratación debía estar abastecido para atender a los competidores durante las exigentes rutas de la Vuelta Ciclística EL HERALDO.
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Los punteros de las diferentes categorías también estuvieron bajo la mirada del equipo periodístico, que siguió su desempeño hasta la llegada a la meta.
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Las entrevistas con los protagonistas permitieron conocer las experiencias, sacrificios y emociones de quienes conquistaron los primeros lugares de la decimoquinta edición.
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La Vuelta también reunió historias humanas fuera del circuito. El equipo de EL HERALDO conversó con familiares, amigos y espectadores que llegaron para alentar a los ciclistas.
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El trabajo del equipo no terminó con la llegada de los primeros competidores: los colaboradores permanecen atentos hasta que el último ciclista concluye su participación y emprende el regreso a casa.
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¡Gracias equipo de EL HERALDO, Diez y Gotv por hacer posible la Vuelta Ciclística por 15 años seguidos!

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
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