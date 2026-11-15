El verdadero triunfo está en ayudar: la Vuelta Ciclística 2026 pedalea por 302 niños

Rodríguez recordó que hace aproximadamente cuatro años habían enviado una carta a EL HERALDO para solicitar respaldo. Por eso, recibir la noticia de que Anawin sería la organización beneficiada de esta edición fue una sorpresa y una alegría. "Primero nos impresionó, porque hace cuatro años habíamos enviado una carta. Sabemos que tienen mucha demanda porque hay tanta necesidad y comprendemos la tardanza, pero nunca es tarde", relató.