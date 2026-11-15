El verdadero triunfo está en ayudar: la Vuelta Ciclística 2026 pedalea por 302 niños

Detrás de cada pedaleada de la XV Vuelta Ciclística de EL HERALDO hay una causa que busca transformar vidas. Este año, la solidaridad de los participantes llegará a 302 niños de escasos recursos económicos que reciben asistencia de la organización Anawin, dedicada a apoyar la educación y alimentación de menores en Honduras.
El padre Ovidio Rodríguez, presidente y fundador de Anawin, explicó que el nombre de la organización significa "Los pobres de Yahvé" y representa su compromiso de acompañar a las familias que enfrentan dificultades económicas.
"Nosotros tratamos de llegar a esos empobrecidos que tienen limitaciones económicas, con este programa que, gracias a EL HERALDO, a las marcas patrocinadoras y, en particular, a los ciclistas, permite colaborar con una causa noble", expresó Rodríguez.
El apoyo también contempla tres entregas de alimentos durante el año y la distribución de bolsones escolares al inicio del período académico. Cuando los recursos económicos lo permiten, la organización también compra uniformes y zapatos para los estudiantes.
"Proporcionamos merienda, el bolso escolar y tres entregas de merienda cada año. El bolso escolar se entrega al inicio y, cuando los recursos nos alcanzan, compramos los uniformes y los zapatos", manifestó el sacerdote.
El fundador de Anawin reconoció que la organización ha atravesado dificultades económicas, especialmente después de la pandemia, cuando perdió varios patrocinadores y disminuyó su capacidad para atender a los menores.
Por ello, convertirse en la institución beneficiada de la Vuelta Ciclística representa una oportunidad para fortalecer sus programas y continuar acompañando a las familias que necesitan apoyo.
Rodríguez recordó que hace aproximadamente cuatro años habían enviado una carta a EL HERALDO para solicitar respaldo. Por eso, recibir la noticia de que Anawin sería la organización beneficiada de esta edición fue una sorpresa y una alegría. "Primero nos impresionó, porque hace cuatro años habíamos enviado una carta. Sabemos que tienen mucha demanda porque hay tanta necesidad y comprendemos la tardanza, pero nunca es tarde", relató.
Más allá del respaldo económico, el padre Ovidio destacó el valor de la Vuelta Ciclística como una iniciativa que promueve la participación de jóvenes de diferentes puntos del país y fomenta principios que contribuyen a su formación.
La organización, que funciona gracias al esfuerzo de 16 voluntarios, en su mayoría adultos mayores, también enfrenta retos para mantener sus operaciones. Actualmente busca el respaldo de una institución religiosa que pueda facilitarle un espacio para almacenar sus archivos y documentos.