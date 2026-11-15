Vuelta EL HERALDO reúne a unos 1,200 ciclistas en su edición 2026

La Vuelta Ciclística EL HERALDO celebra 15 años de historia con una convocatoria que alcanza aproximadamente 1,200 ciclistas en su edición de 2026, celebrando una vez más el poder de convocatoria que tiene el mayor evento de ciclismo en el país.
Lo que comenzó con 700 participantes en 2012 se ha convertido en una convocatoria que reúne alrededor de 1,200 ciclistas en su decimoquinta edición.
Desde tempranas horas, cientos de pedalistas se congregaron para formar parte de una de las competencias ciclísticas más esperadas del calendario deportivo hondureño.
Cada año, la competencia suma participantes y fortalece su presencia en el deporte nacional, consolidándose como un encuentro para los amantes del ciclismo.
La masiva participación de ciclistas de todas las categorías demuestra el crecimiento que ha experimentado la Vuelta Ciclística EL HERALDO desde su primera edición en 2012.
La convocatoria de 2026 reúne a pedalistas de distintas categorías y nacionalidades, coronando en algunas ocasiones incluso a ciclistas extranjeros como ganadores, reflejo del alcance que ha conseguido la Vuelta Ciclística EL HERALDO.
El crecimiento de la competencia no solo se refleja en el número de ciclistas, sino también en la participación de voluntarios, fuerzas vivas y equipos de apoyo que año a año dicen presente.
Las familias también forman parte de la fiesta deportiva, acompañando a los competidores y alentándolos antes y durante el recorrido, con sus gritos, pancartas y mantas.
En 2020, la pandemia obligó a transformar la competencia y trasladar sus recorridos a la modalidad virtual para evitar las concentraciones masivas, pero eso no mermó el número de participantes.
A través de la aplicación Strava, los participantes de la edición 2020 completaron sus recorridos en sus respectivas ciudades, en grupo pequeños o en solitario y registraron sus tiempos para mantener viva la tradición.
La edición virtual de 2020 también tuvo un propósito solidario: apoyar al Teléfono de la Esperanza y su línea de atención emocional mediante el distintivo con el número 150, pues como cada año la Vuelta Ciclística tiene un propósito solidario.
En 2021, las restricciones sanitarias todavía impedían reunir a los ciclistas presencialmente en Tegucigalpa, por lo que la Vuelta volvió a desarrollarse de manera virtual.
Bajo el lema "Por nuestros hermanos sampedranos", la edición de 2021 se solidarizó con los afectados por los huracanes Eta y Iota en la zona norte de Honduras, la convocatoria ese año también fue impresionante pese a los momentos de tragedia que vivía el país.
Aunque las ediciones de 2020 y 2021 no permitieron una concentración multitudinaria, la competencia amplió su alcance con participantes que pedalearon simultáneamente desde diferentes ciudades y países.
La Vuelta Ciclística EL HERALDO ha evolucionado en sus categorías, recorridos y número de participantes durante sus 15 años de trayectoria. Inició con apenas nueve categoría y hoy son 29 categorías las que recorren el circuito.
La convocatoria de aproximadamente 1,200 ciclistas en 2026 es fiel reflejo de la dimensión que ha alcanzado una iniciativa que comenzó con 700 pedalistas hace 15 años.
Detrás de cada edición también está el trabajo de cientos de voluntarios, organizadores y colaboradores que hacen posible el desarrollo de la fiesta ciclística en un ambiente de seguridad y sana competencia.
Quince ediciones después de su primera convocatoria, la Vuelta Ciclística EL HERALDO reafirma su compromiso con las causas sociales y su capacidad de reunir a la comunidad deportiva hondureña alrededor de una misma pasión: el ciclismo.