Del emprendimiento al ciclismo: el Spider-Man hondureño se suma a la Vuelta EL HERALDO 2026

¡Spider-Man también se subió a la bicicleta! Así es disfrazado del popular superhéroe de comic, un emprendedor capitalino sorprendió este domingo en la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026. Acaparando las miradas de chicos y grandes, el joven nos cuenta cómo estuvo su experiencia en la competencia.
Con su característico traje rojo y azul, el Spider-Man hondureño se presentó por primera vez en la competencia para participar en la categoría Máster B, pues confiesa que es más futbolero, en esta ocasión la bicicleta lo retó.
Aunque no practica ciclismo y su deporte habitual es el fútbol, el emprendedor decidió aceptar el reto de completar el recorrido de la Vuelta EL HERALDO.
Lo captamos antes de las 6 de la mañana bajando su bici del vehículo que a diario parquea en el Fuerzas Armadas para vender sus desayunos junto a su esposa.
No llegó colgando de su telaraña como en el comic, sino en el automotor que también utiliza para su emprendimiento.
Contó a EL HERALDO que su puesto de venta está ubicado en la bahía frente al Banco Central de Honduras (BCH), donde desde tempranas horas atienden a conductores y peatones que se detienen a comprar.
La sorpresa llegó al final de la jornada: Spider-Man logró completar el circuito y cruzar la meta, satisfecho por haber cumplido su primera experiencia sobre dos ruedas, mientras era felicitado por los demás competidores.
Entre ciclistas con años de experiencia, el particular competidor llamó la atención con su disfraz y se convirtió en uno de los personajes curiosos de la jornada deportiva.
Acostumbrado a comenzar sus jornadas preparando desayunos y atendiendo clientes, esta vez cambió por unas horas su rutina para enfrentar el desafío de la Vuelta Ciclística EL HERALDO.
El Spider-Man hondureño completó su primera participación en la competencia, una experiencia que, según contó, lo dejó satisfecho por haber conseguido llegar hasta la meta.
Más allá de la competencia, destacó el compañerismo que encontró durante el recorrido, especialmente al observar cómo algunos ciclistas se detenían para ayudar a otros.
El Spider-Man hondureño encontró en la Vuelta EL HERALDO 2026 una nueva aventura que pudo completar sobre su bicicleta y compartiendo con los demás participantes y autoridades entre ellos el alcalde capitalino Juan Diego Zelaya quien no perdió la oportunidad de posar con el famoso personaje.