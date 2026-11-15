Con tres años, Sury Velásquez pedaleó junto a su padre en la Vuelta; viajaron desde Danlí

La pequeña Sury Velásquez, de apenas 3 añitos, se robó el protagonismo al aparecer pedaléando junto a su padre en la carrera de grandes de la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026. ¿Desde dónde llegaron? Aquí los detalles de una de tantas historias que deja la decimoquinta edición de la carrera en la capital.