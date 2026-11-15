Con tres años, Sury Velásquez pedaleó junto a su padre en la Vuelta; viajaron desde Danlí

La pequeña Sury Velásquez, de apenas 3 añitos, se robó el protagonismo al aparecer pedaléando junto a su padre en la carrera de grandes de la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026. ¿Desde dónde llegaron? Aquí los detalles de una de tantas historias que deja la decimoquinta edición de la carrera en la capital.
La niña y su padre, Ramón Velásquez, salieron a las 3:00 de la madrugada desde Danlí, El Paraíso, para sumarse a esta gran pasión sobre bicicletas este domingo.
Al terminar el circuito, el padre de la menor expresó ante los micrófonos de Diario EL HERALDO su gran satisfacción de formar parte de esta causa. Asimismo, mencionó sentirse feliz por inculcarle a su pequeña el "nunca rendirse y seguir adelante".
Para sorpresa de muchos, la pequeña Sury es campeona nacional en la categoría de bicicletas balance de 2 a 4 añitos.
Según contó su progenitor, su afición por las bicicletas es algo que "viene de familia", ya que tanto él como su esposa son amantes de este deporte y lo practican.
En entrevista, la pequeña manifestó que para ella pedalear no es cansado y que le gusta mucho andar con su papá. Asimismo, mencionó que quiere mucho a su pequeña bici.
Las imágenes de esta linda niña han causado ternura en redes sociales, sobre todo porque culminó la vuelta junto a su padre que forma parte de los más de 1200 ciclistas inscritos en la jornada deportiva.
Sury concluyó su breve reacción manifestando que a sus tres añitos, ella ya sabe lo que es levantarse después de una caída.
La Vuelta Ciclística de este año se realiza en pro de la fundación Anawin que beneficia a niños de escasos recursos en áreas como alimentación y educación.
El lema de la Vuelta 2026 lleva consigo el lema "15 años rodando juntos", donde ciclistas, patrocinadores, miembros de las fuerzas vivas y Diario EL HERALDO se unen para hacer la diferencia.