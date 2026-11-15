Honduras le da vuelta a la página y se instala en Kuwait para cerra fecha FIFA

Ciudad de Kuwait, Kuwait.- Luego de tropezar en su primera prueba ante Emiratos Árabes Unidos, la Selección de Honduras dio vuelta a la página y arribó este domingo a territorio kuwaití, completando así la segunda escala de su gira por Medio Oriente.

La delegación catracha aterrizó en la capital del país asiático procedente de Emiratos Árabes Unidos, donde disputó el primer compromiso de la actual ventana internacional y fue superada por 3-1.

El equipo dirigido por José Molina realizó un vuelo corto desde suelo emiratí tras haber cumplido con una sesión de entrenamiento regenerativo el día sábado. A su llegada al aeropuerto internacional de Kuwait, los jugadores y el cuerpo técnico fueron recibidos por miembros de la organización local antes de trasladarse a su hotel de concentración.

De acuerdo con los reportes desde la interna de la Bicolor, el grupo arribó completo y con buen ánimo para encarar este nuevo reto. La 'H' mantiene especial atención en la evolución física del mediocampista Deiby Flores, quien será evaluado en las próximas horas para determinar si está en condiciones óptimas de sumar minutos.

La planificación de Honduras contempla dos sesiones de entrenamiento en Kuwait durante este domingo y el lunes, enfocadas en ajustar detalles tácticos y adaptarse al horario y clima local.

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Molina busca aprovechar al máximo estos trabajos para consolidar su idea de juego y observar variantes en el plantel de cara a futuras competencias oficiales.