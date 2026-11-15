Dos hombres fallecen tras ser atacados por sicarios en aldea de Olanchito

Yoro, Honduras.- Dos hombres perdieron la vida de forma violenta tras ser atacados a disparos por sicarios, la mañana de este domingo, 15 de noviembre, en el municipio de Olanchito, en el departamento de Yoro.
El doble crimen ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana, en el momento que los ahora fallecidos se encontraban en un establecimiento comercial de la aldea Lomitas del Este, jurisdicción del próspero Olanchito.
Se conoció que varios pistoleros llegaron hasta ese lugar, y sin entablar plática alguna, dispararon sus pistolas a quemarropa contra los dos hombres.
Las víctimas fueron identificadas como Ricardo Valladares, originario de la aldea El Achiote, perteneciente al municipio de Sabá, siempre en Colón, y una segunda, reconocida con el nombre de Milton Damas, nativo de la comunidad de Tepusteca, en Olanchito.
Victimarios
Los dos hombres quedaron tirados frente al local comercial, mientras eran observados por los pocos transeúntes que pasaban por la zona, en esas horas de la madrugada.
Los moradores de la zona llamaron a la línea de emergencias 911 para alertar a la Policía Nacional (PN) sobre lo sucedido. Minutos después, agentes policiales llegaron para acordonar la escena de muerte e iniciar las labores de investigación.
Se desconoce el motivo y quiénes fueron los autores materiales, quienes huyeron del lugar en total impunidad. Los cuerpos fueron levantados del lugar y llevados a la morgue móvil situada en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón.