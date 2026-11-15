Dos hombres fallecen tras ser atacados por sicarios en aldea de Olanchito

Yoro, Honduras.- Dos hombres perdieron la vida de forma violenta tras ser atacados a disparos por sicarios, la mañana de este domingo, 15 de noviembre, en el municipio de Olanchito, en el departamento de Yoro.

El doble crimen ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana, en el momento que los ahora fallecidos se encontraban en un establecimiento comercial de la aldea Lomitas del Este, jurisdicción del próspero Olanchito.

Se conoció que varios pistoleros llegaron hasta ese lugar, y sin entablar plática alguna, dispararon sus pistolas a quemarropa contra los dos hombres.