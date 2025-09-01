Condenan a 10 años de cárcel a hombre que intentó matar a machetazos su pareja en Olanchito

Olanchito, Yoro.- El Ministerio Público informó que un hombre acusado de intentar matar a su pareja a punta de machetazos en Olanchito (Yoro) fue condenado a 10 años de cárcel. El imputado, Santos Sabino Calderón, fue sentenciado a 10 años de cárcel por el delito de parricidio en ejecución de tentativa inacabada contra su pareja Juana Isabel Fuentes Paz.

Asimismo, se le agregaron nueve meses de prisión por lesiones infringidas hacia Milton Anael Fuentes, quien es hijo de Juana Isabel Fuentes. De acuerdo a la fiscalía, los hechos se remontan a la mañana del 15 de octubre de 2023, cuando Juana Isabel Fuentes se encontraba junto a su hijo Milton Anael en su vivienda, ubicada en la aldea Lomitas. Fue en ese momento cuando irrumpió violentamente Santos Calderón en estado de embriaguez, comenzando a insultar a su pareja Juana Isabel. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Milton Anael salió en defensa de su madre, reprochando la conducta de su padrastro al señalar que siempre que ingería alcohol terminaba discutiendo con su madre. Pese a los reclamos, Santos Sabino tomó por la fuerza a su pareja, comenzando a maltratarla. Esto derivó en que Milton interfiriera, sacando de la casa al agresor de su madre.