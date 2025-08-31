Lo mató y llamó a su jefe para confesarlo: Wilmer Murillo fue asesinado por su compañero en SPS

La madrugada del domingo- 31 de agosto- se registró el crimen Wilmer Murillo, un hombre que trabajaba como guardia de seguridad en una gasolinera de San Pedro Sula. Versiones indican que su compañero fue quien le quitó la vida. Aquí los detalles de lo ocurrido.
Un hecho sangriento se registró en el sector de Arenales, de San Pedro Sula, Cortés, donde un hombre acabó con la vida de su compañero tras una discusión.
El hecho ocurrió a eso de las 2 de la mañana de este domingo, cuando ambos se encontraban de turno. Durante su jornada de trabajo, tuvieron una discusión que terminó en amenazas por parte de Murillo.
Se conoce que el otro compañero, tras sentirse amenazado, sacó su arma y le disparó a Murillo. Se desconoce si el hombre usó el arma de su trabajo.
Wilmer Murillo murió de manera inmediata cerca de una tienda ubicada en el establecimiento de la gasolinera.
Tras cometer el hecho, el hombre sacó su celular y llamó a su jefe, informándole que había asesinado a su compañero y luego se dio a la fuga.
Autoridades policiales llegaron a la escena del crimen, donde se encontró el cuerpo sin vida de Wilmer.
Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual ambos tuvieron la discusión, por lo que las autoridades investigan el caso mientras realizan la búsqueda del asesino de Wilmer.
El crimen de Wilmer ocurre casi una semana después del de José Alonso Arita, de aproximadamente 50 años, asesinado por un grupo de hombres que llegaron a su lugar de trabajo en la colonia Libertad Sur, en el municipio de Olanchito, Yoro, al norte de Honduras.