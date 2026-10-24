A su casa llegar a matar a expresidente del patronato de Olanchito, Yoro

Yoro, Honduras.- Santos Menocal, expresidente del patronato de la colonia 21 de Noviembre, perdió la vida la tarde de este sábado- 24 de octubre- luego de recibir cuatro disparos durante un asalto perpetrado en la ciudad de Olanchito, Yoro.
De acuerdo con versiones preliminares recabadas en el lugar, dos sospechosos se desplazaban en una motocicleta llegaron al sitio donde se encontraba Menocal, quien elaboraba una hamaca.
En el establecimiento también estaban cuatro clientes que consumían refrescos, además de la esposa de la víctima, cuando los individuos comenzaron a amenazarlos con armas de fuego.
Los asaltantes, quienes llevaban el rostro cubierto, despojaron a las personas de sus teléfonos celulares y otras pertenencias. Menocal fue el último al que le exigieron entregar sus objetos de valor.
Los testimonios iniciales indican que el hombre accedió a entregar sus pertenencias; sin embargo, los atacantes le dispararon en cuatro ocasiones.
Las heridas provocaron la muerte de Menocal en el lugar, mientras los responsables abandonaron la escena después de cometer el ataque.
Hasta el momento, no se han establecido oficialmente las circunstancias que llevaron a los agresores a disparar contra la víctima, pese a que, según los relatos preliminares, no se resistió al robo.
Menocal era conocido por los vecinos de la colonia 21 de Noviembre, donde anteriormente se desempeñó como presidente del patronato y participó en la representación de la comunidad.