A su casa llegar a matar a expresidente del patronato de Olanchito, Yoro

Yoro, Honduras.- Santos Menocal, expresidente del patronato de la colonia 21 de Noviembre, perdió la vida la tarde de este sábado- 24 de octubre- luego de recibir cuatro disparos durante un asalto perpetrado en la ciudad de Olanchito, Yoro.

De acuerdo con versiones preliminares recabadas en el lugar, dos sospechosos se desplazaban en una motocicleta llegaron al sitio donde se encontraba Menocal, quien elaboraba una hamaca.

En el establecimiento también estaban cuatro clientes que consumían refrescos, además de la esposa de la víctima, cuando los individuos comenzaron a amenazarlos con armas de fuego.