Independiente vs Marathón EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Liga Nacional

Comayagua, Honduras.- El Atlético Independiente buscará reencontrarse con la victoria este sábado cuando reciba al Marathón en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, por una nueva jornada del torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional.

Las Panteras Negras atraviesan un momento complicado, pues acumulan tres partidos consecutivos sin ganar y vienen de sufrir una contundente derrota por 0-4 ante los Lobos de la UPNFM, resultado con el que también perdieron su invicto como locales. Ahora tendrán una dura prueba frente a un Marathón que llega motivado tras vencer 2-1 al Olancho FC y empatar ante Alianza en repechaje rumbo a Copa de Campeones Concacaf.

El Monstruo Verde atraviesa un buen momento, ya que solamente ha perdido uno de sus últimos 14 partidos de Liga Nacional, con siete victorias y seis empates. Sin embargo, deberá superar una estadística que juega en su contra, pues no ha ganado en sus últimas tres visitas al estadio Carlos Miranda.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos equipos en Comayagua y el segundo en la historia de la Liga Nacional. En el partido de la primera vuelta, disputado el 3 de agosto de 2026 en el estadio Morazán de San Pedro Sula, el Marathón se impuso 1-0 con un gol de Nicolás Messiniti, en el debut del entrenador argentino Silvio Rudman.