  1. Inicio
  2. · Deportes

Choloma vs Génesis FC EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Liga Nacional

Los dirigidos por Héctor Vargas intentarán aprovechar su fortaleza en casa para sumar otros tres puntos, mientras que Génesis buscará reencontrarse con la victoria y cambiar su rumbo en el campeonato

  • Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 14:39
Choloma vs Génesis FC EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Liga Nacional

Imágenes del desarrollo del partido.

Foto: Cortesía.

Choloma, Honduras.- El CD Choloma busca extender su buen momento como local este sábado enfrentandlo al Génesis FC, en un duelo en el que ambos equipos llegan con realidades diferentes en el torneo Apertura de Liga Nacional.

Los maquileros, vienen de conseguir un importante triunfo 2-1 ante el Juticalpa y suman tres partidos consecutivos sin perder en casa, con dos victorias y un empate, además de mantener su portería en cero durante esa racha.

Por su parte, el Génesis atraviesa un momento complicado, con cuatro encuentros seguidos sin ganar en la Liga Nacional, producto de tres derrotas y un empate.

Su última caída fue por 2-1 frente al Estrella Roja. Aunque los caninos dominan el historial general entre ambos equipos, con tres triunfos en cinco enfrentamientos, el registro en Choloma está igualado, con una victoria para cada club.

Datos del juego

Hora: 3:00 PM.

Transmite: TVC.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias