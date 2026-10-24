Choloma vs Génesis FC EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Liga Nacional

Choloma, Honduras.- El CD Choloma busca extender su buen momento como local este sábado enfrentandlo al Génesis FC , en un duelo en el que ambos equipos llegan con realidades diferentes en el torneo Apertura de Liga Nacional.

Los maquileros, vienen de conseguir un importante triunfo 2-1 ante el Juticalpa y suman tres partidos consecutivos sin perder en casa, con dos victorias y un empate, además de mantener su portería en cero durante esa racha.

Por su parte, el Génesis atraviesa un momento complicado, con cuatro encuentros seguidos sin ganar en la Liga Nacional, producto de tres derrotas y un empate.

Su última caída fue por 2-1 frente al Estrella Roja. Aunque los caninos dominan el historial general entre ambos equipos, con tres triunfos en cinco enfrentamientos, el registro en Choloma está igualado, con una victoria para cada club.