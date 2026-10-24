Envían a prisión a médico acusado de intentar abusar de una enfermera en Talanga

Talanga, Honduras.- Tras una audiencia de declaración de imputado, las autoridades dictaron detención judicial contra un médico por suponerlo responsable de intentar abusar sexualmente de una enfermera en Talanga, Francisco Morazán. El galeno fue trasladado al centro penitenciario de Siria, donde deberá permanecer mientras se desarrolla la audiencia inicial. Alexis Israel Méndez Rodas, de 43 años, es señalado de intentar abusar sexualmente de una compañera de trabajo.

Presuntamente, la noche del 21 de octubre, ambos se encontraban de turno en el hospital cuando el médico habría intentado tomar por la fuerza a la joven. La víctima, una enfermera de 20 años, salió corriendo del centro asistencial y se refugió en una iglesia evangélica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según la información preliminar, el médico Alexis Méndez la habría seguido hasta ese lugar para dialogar con ella.