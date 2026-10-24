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Envían a prisión a médico acusado de intentar abusar de una enfermera en Talanga

Alexis Israel Méndez Rodas, de 43 años, recibió detención judicial tras comparecer en audiencia de declaración de imputado.¿Cómo ocurrieron lso hechos?

  • Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 12:42
Envían a prisión a médico acusado de intentar abusar de una enfermera en Talanga

El galeno fue trasladado al centro penitenciario de Siria, donde permanecerá mientras se espera la audiencia inicial.

 Foto: Cortesía

Talanga, Honduras.- Tras una audiencia de declaración de imputado, las autoridades dictaron detención judicial contra un médico por suponerlo responsable de intentar abusar sexualmente de una enfermera en Talanga, Francisco Morazán.

El galeno fue trasladado al centro penitenciario de Siria, donde deberá permanecer mientras se desarrolla la audiencia inicial.

Alexis Israel Méndez Rodas, de 43 años, es señalado de intentar abusar sexualmente de una compañera de trabajo.

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Presuntamente, la noche del 21 de octubre, ambos se encontraban de turno en el hospital cuando el médico habría intentado tomar por la fuerza a la joven.

La víctima, una enfermera de 20 años, salió corriendo del centro asistencial y se refugió en una iglesia evangélica.

Según la información preliminar, el médico Alexis Méndez la habría seguido hasta ese lugar para dialogar con ella.

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Supuestamente, el galeno alegó que todo se trataba de un malentendido y que debían arreglar las cosas.

Durante la intervención, los agentes decomisaron al médico un teléfono celular, que fue remitido al Juzgado de Talanga.

El pasado viernes, el sospechoso compareció en la audiencia de declaración de imputado, en la que se le dictó detención judicial.

El detenido es originario de Tegucigalpa y tiene su domicilio en la residencial El Dorado, en el término municipal de Talanga.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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