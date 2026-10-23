Capturan a doctor señalado de abusar de una enfermera en hospital privado de Talanga

Francisco Morazán, Honduras.- Un médico fue arrestado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el municipio de Talanga; es acusado del delito de violación en perjuicio de una mujer.
La captura del galeno se produjo en el hospital privado en el que labora, ubicado en el barrio Las Acacias, de Talanga, al norte del departamento de Francisco Morazán.
El detenido responde al nombre Alexis Israel Méndez Rodas, de 43 años de edad, originario de Tegucigalpa, con domicilio en la residencial El Dorado, en el término municipal de Talanga.
Denuncia de la afectada
De acuerdo con la denuncia interpuesta por la supuesta ofendida, el doctor Alexis Méndez intentó abusar sexualmente de ella, tomándola por la fuerza, la noche del miércoles 21 de octubre, cuando ambos estaban de turno en el hospital; ella como enfermera, y él desempeñando su labor de médico.
La joven de 20 años de edad, habría salido corriendo del hospital esa misma noche, para refugiarse en una iglesia evengélica, hasta donde, presuntamente, el médico Alexis Méndez la habría seguido para diálogar con ella; expresándole que era un mal entendido, y que arreglaran las cosas.
La mañana del jueves, 22 de octubre, la enfermera tomó la decisión de ir a interponer la denuncia la Juzgado de Letras Penal de Talanga, acusando a Méndez Rodas, de una supuesta violación en su contra.
Un juez de este tribunal elaboró el requerimiento fiscal y giró la orden de captura contra el médico. Con la autorización judicial, agentes preventivos de la Policía Nacional y de la DPI, llegaron hasta el hospital en el que ambos laboran, a capturar a Alexis Méndez.
Durante la intervención, los elementos del orden le decomisaron al doctor, un teléfono celular, aparato que fue remitido al Juzgado de Talanga, para continuar con el proceso de judialización.
Este viernes, el sospechoso compareció en la audiencia de declaración de imputado, donde el juez podría dictarle la detención judicial con medidas privativas de la libertad o la detención judicial con medidas distintas a la prisión.