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Capturan a hombre por abusar de su sobrino de seis años en la colonia Monterrey de Tegucigalpa

La denuncia fue presentada por la madre del menor luego de que el niño le confesara lo que presuntamente ocurría desde 2025, cuando solo tenía 5 años de edad

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 16:29
Capturan a hombre por abusar de su sobrino de seis años en la colonia Monterrey de Tegucigalpa

El sospechoso fue detenido por agentes de la DPI y remitido ante las autoridades competentes para continuar el proceso judicial correspondiente.

 Foto: Cortesía / Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Lo que para una familia eran simples visitas a la casa de la abuela terminó convirtiéndose, según las investigaciones, en un tormento para un menor de apenas cinco años en Tegucigalpa, capital de Honduras.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) confirmó la captura de un sujeto de 28 años, señalado de haber abusado sexualmente de su sobrino, un niño de apenas seis años de edad, desde que este tenía cinco.

De acuerdo con las indagaciones, los hechos habrían comenzado en 2025, debido a que el niño era llevado con frecuencia por su padre a visitar a su abuela en la colonia Monterrey de la capital.

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Sin embargo, las autoridades sostienen que el ahora detenido residía también en la vivienda y presuntamente aprovechaba los momentos en que el niño permanecía sin la vigilancia de la abuela para cometer los abusos.

Las investigaciones apuntan a que esta situación habría ocurrido en varias ocasiones durante el último año, sin que el resto de la familia tuviera conocimiento de lo sucedido.

Relato del menor

El caso salió a la luz el pasado 6 de julio, cuando presuntamente ocurrió un nuevo episodio y el menor decidió revelar a su madre lo que, según su relato, había estado viviendo.

Tras escuchar la confesión de su hijo, la madre acudió ante la DPI para interponer la denuncia y solicitar la intervención inmediata de los organismos competentes.

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A partir de ese momento, agentes especializados iniciaron entrevistas, pericias y diferentes diligencias orientadas a esclarecer los hechos denunciados.

La DPI informó que durante el proceso investigativo se obtuvieron elementos técnicos y científicos que vincularían al sospechoso con el caso.

Con los indicios recopilados, la Fiscalía de Turno ordenó la captura del hombre, quien fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para responder por el delito que se le imputa.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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