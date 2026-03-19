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Capturan a segundo implicado en asesinato del médico Miguel Ángel Salgado Cabeza

Autoridades detuvieron a Martín Rugama un día después de la captura de otro sospechoso por el crimen ocurrido en 2025 en Tegucigalpa

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 07:50
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Las autoridades hondureñas capturaron este jueves a un segundo implicado en el asesinato del médico Miguel Ángel Salgado Cabeza, crimen ocurrido el 26 de noviembre de 2025 en Tegucigalpa.

 Foto: Cortesía
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El detenido fue identificado como Martín Antonio Rugama Solórzano, quien fue aprehendido mientras avanzan las investigaciones para dar con otros posibles responsables del hecho violento.

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Esta captura se produce un día después de la detención de William Fernando Ábrego Ávila, de 25 años, señalado como uno de los presuntos autores materiales del asesinato.

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"Se le supone responsable como el hecho material. En compañía de otras personas le dieron muerte a pedradas al doctor", manifestó Wilber Ríos, director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad.

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Ábrego Ávila fue localizado el miércoles en una zona fronteriza con Guatemala, donde permanecía oculto desde el día del crimen, siendo considerado una pieza clave en el caso.

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De acuerdo con las investigaciones, el médico fue raptado al salir del Hospital Escuela, ubicado en la colonia Lomas del Diamante, al sur de la capital.

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Posteriormente, su cuerpo fue hallado sin vida en un basurero del mismo sector, presentando signos de tortura, lo que generó consternación en la comunidad médica y la población en general.

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El joven profesional también cursaba un posgrado en Medicina Interna en la Facultad de Medicina, lugar donde habría sido interceptado por sus agresores.

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Las autoridades indicaron que continúan las diligencias investigativas para esclarecer el caso en su totalidad y capturar a otros posibles implicados en este crimen.

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Miguel Salgado Cabezas era sobrino del exministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado.

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