Capturan a segundo implicado en asesinato del médico Miguel Ángel Salgado Cabeza

Las autoridades hondureñas capturaron este jueves a un segundo implicado en el asesinato del médico Miguel Ángel Salgado Cabeza, crimen ocurrido el 26 de noviembre de 2025 en Tegucigalpa.
El detenido fue identificado como Martín Antonio Rugama Solórzano, quien fue aprehendido mientras avanzan las investigaciones para dar con otros posibles responsables del hecho violento.
Esta captura se produce un día después de la detención de William Fernando Ábrego Ávila, de 25 años, señalado como uno de los presuntos autores materiales del asesinato.
"Se le supone responsable como el hecho material. En compañía de otras personas le dieron muerte a pedradas al doctor", manifestó Wilber Ríos, director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad.
Ábrego Ávila fue localizado el miércoles en una zona fronteriza con Guatemala, donde permanecía oculto desde el día del crimen, siendo considerado una pieza clave en el caso.
De acuerdo con las investigaciones, el médico fue raptado al salir del Hospital Escuela, ubicado en la colonia Lomas del Diamante, al sur de la capital.
Posteriormente, su cuerpo fue hallado sin vida en un basurero del mismo sector, presentando signos de tortura, lo que generó consternación en la comunidad médica y la población en general.
El joven profesional también cursaba un posgrado en Medicina Interna en la Facultad de Medicina, lugar donde habría sido interceptado por sus agresores.
Las autoridades indicaron que continúan las diligencias investigativas para esclarecer el caso en su totalidad y capturar a otros posibles implicados en este crimen.
Miguel Salgado Cabezas era sobrino del exministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado.