Dictan detención judicial contra cineasta acusado de violación en Tela, Atlántida

Tela, Atlántida.- Un juez dictó detención judicial contra el cineasta Boris Orlando Lara Zelaya, acusado del delito de violación en perjuicio de una joven en el municipio de Tela, Atlántida, informó este viernes 2 de octubre el Ministerio Público (MP).
La medida fue obtenida por la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer durante la audiencia de declaración de imputado, luego de que el acusado se presentara voluntariamente ante las autoridades.
De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado ofreció arraigo y una caución hipotecaria valorada en cinco millones de lempiras como parte de los elementos para evitar la prisión preventiva.
Sin embargo, la autoridad judicial consideró que estas garantías no desvirtúan la gravedad de la posible pena ni el riesgo de fuga, además de advertir sobre un posible peligro de represalias o presiones contra la víctima si el acusado permanecía en libertad.
Sucesión de hechos
Según la denuncia interpuesta ante el Módulo de Atención Integral (MAIE), la joven conoció a Lara Zelaya mientras realizaba su práctica profesional en el área de cine de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Posteriormente, el cineasta la habría invitado a trasladarse hasta Tela para desempeñarse como asistente de cámara, según el relato presentado ante las autoridades.
Durante su estadía en ese municipio, el imputado acompañó a la joven hasta su habitación de hotel, donde presuntamente la agredió sexualmente, pese a que ella manifestó que no quería y trató de resistirse.
Tras lo ocurrido, la joven acudió ante las autoridades para interponer la denuncia correspondiente y activar el proceso legal contra el señalado.
¿Qué sigue?
Con la detención judicial, el caso continuará su curso en los tribunales, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.
El Ministerio Público recordó que el proceso se encuentra en una etapa inicial y que la responsabilidad penal del imputado deberá determinarse conforme a derecho durante el desarrollo del proceso judicial.