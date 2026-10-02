Dictan detención judicial contra cineasta acusado de violación en Tela, Atlántida

Tela, Atlántida.- Un juez dictó detención judicial contra el cineasta Boris Orlando Lara Zelaya, acusado del delito de violación en perjuicio de una joven en el municipio de Tela, Atlántida, informó este viernes 2 de octubre el Ministerio Público (MP).

La medida fue obtenida por la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer durante la audiencia de declaración de imputado, luego de que el acusado se presentara voluntariamente ante las autoridades.

De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado ofreció arraigo y una caución hipotecaria valorada en cinco millones de lempiras como parte de los elementos para evitar la prisión preventiva.