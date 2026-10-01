CSJ conceden dos extradiciones a Estados Unidos y Colombia

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió este jueves dos órdenes de extradición solicitadas por Estados Unidos y Colombia contra un hondureño y un ciudadano colombiano requeridos por distintos delitos.

En uno de los casos, el hondureño Darwin Espinal del Cid fue solicitado por las autoridades del condado de Bucks, Pensilvania, Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con el homicidio de la guatemalteca María Bernarda Popol García, de 23 años.

Las autoridades de Pensilvania lo señalan por cargos de homicidio agravado, posesión de instrumento del delito, hurto por apropiación, hurto por engaño y ocultamiento de cadáver.

De acuerdo con la investigación de las autoridades estadounidenses, Espinal del Cid residía en Telford Borough junto a María Popol García, no obstante, las autoridades localizaron el cuerpo de la joven dentro de su vivienda el 14 de marzo, después que sus familiares reportaran que no habían tenido noticias de ella durante varios días.

La investigación estadounidense sostiene además que Espinal del Cid salió de Estados Unidos con destino a Honduras el 9 de marzo de 2026, pocos días después del crimen.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Asimismo, las autoridades estadounidenses sostienen que habría utilizado el teléfono de la víctima para enviar mensajes y aparentar que ella continuaba con vida.