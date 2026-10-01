CSJ conceden dos extradiciones a Estados Unidos y Colombia

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió este jueves dos órdenes de extradición solicitadas por Estados Unidos y Colombia contra un hondureño y un ciudadano colombiano requeridos por distintos delitos.
En uno de los casos, el hondureño Darwin Espinal del Cid fue solicitado por las autoridades del condado de Bucks, Pensilvania, Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con el homicidio de la guatemalteca María Bernarda Popol García, de 23 años.
Las autoridades de Pensilvania lo señalan por cargos de homicidio agravado, posesión de instrumento del delito, hurto por apropiación, hurto por engaño y ocultamiento de cadáver.
De acuerdo con la investigación de las autoridades estadounidenses, Espinal del Cid residía en Telford Borough junto a María Popol García, no obstante, las autoridades localizaron el cuerpo de la joven dentro de su vivienda el 14 de marzo, después que sus familiares reportaran que no habían tenido noticias de ella durante varios días.
La investigación estadounidense sostiene además que Espinal del Cid salió de Estados Unidos con destino a Honduras el 9 de marzo de 2026, pocos días después del crimen.
Asimismo, las autoridades estadounidenses sostienen que habría utilizado el teléfono de la víctima para enviar mensajes y aparentar que ella continuaba con vida.
Colombiano acusado de tráfico
El segundo caso corresponde a Fermín Alberto García Isaza, requerido por la justicia de Colombia por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.
Según reportes del Ministerio Público, García Isaza fue identificado también como Renán Pich Greham y con el alias de “Paky”.
El ciudadano colombiano fue capturado el 29 de julio en el aeropuerto de Puerto Lempira, Gracias a Dios tras ser requerido por la justicia colombiana que lo vincula con el traslado de 192 paquetes de supuesta cocaína hacia Honduras.
Apelaciones
Tras las decisiones de los jueces en materia de extradición, las defensas de ambos ciudadanos tienen la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, aseguró que “las defensas tienen un plazo de tres días hábiles, a partir de la notificación de las resoluciones, para presentar un recurso de apelación ante el pleno de magistrados de la CSJ”.
Si las defensas no presentan el recurso dentro del plazo establecido o las resoluciones quedan firmes después de la etapa correspondiente, las autoridades hondureñas coordinarían las entregas con los países requirentes.
Silva explicó además que los organismos de seguridad de Honduras con Colombia y de Honduras con Estados Unidos definirían cuándo se realizarían los respectivos traslados hacia esos países.
De esta manera, las dos resoluciones de extradición quedan sujetas al cumplimiento de los plazos y procedimientos correspondientes antes de concretar la entrega de Espinal del Cid a las autoridades estadounidenses y de García Isaza a las autoridades colombianas.