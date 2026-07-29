Capturan a colombiano solicitado en extradición por tráfico de drogas en Puerto Lempira

Tegucigalpa, Honduras.-En el marco de las acciones orientadas a combatir el crimen organizado transnacional, funcionarios de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ejecutaron una orden de captura con fines de extradición contra un ciudadano de origen colombiano. El detenido es Fermín Alberto García Isaza, quien también utilizaba la identidad de Renán Pich Greham, conocido con el alias de “Paky”. La detención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición emitida a solicitud de la República de Colombia, por suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de drogas.

El informe policial establece que las diligencias fueron desarrolladas bajo la dirección técnica y jurídica de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), con lo que se reafirma el trabajo coordinado entre las instituciones encargadas de la investigación y persecución del crimen organizado. De acuerdo con los antecedentes investigativos, el ciudadano colombiano que fue capturado había sido detenido el año 2016 por el delito de lavado de activos, sometiéndose a un procedimiento abreviado mediante el cual fue condenado a ocho años de prisión. Asimismo, conforme a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, el ahora detenido estaría vinculado con la coordinación de múltiples envíos de drogas hacia territorio hondureño, entre ellos un cargamento de 211 kilogramos de supuesta cocaína, decomisado por las fuerzas de seguridad en septiembre de 2015 en la zona del Caribe hondureño.