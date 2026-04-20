Capturan en Tegucigalpa a colombiano vinculado a red de clonación de tarjetas

El detenido, de 34 años y originario de Barranquilla, Colombia, ya había sido arrestado en enero de 2025 en La Ceiba por el mismo tipo de delito.

Tegucigalpa, Honduras.- Un ciudadano colombiano señalado como presunto integrante de una red transnacional dedicada a la clonación de tarjetas bancarias fue capturado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el sector de Casamata, en el Distrito Central.

Sin embargo, tras recuperar su libertad en noviembre de ese año, se habría trasladado a la capital para continuar con sus actividades ilícitas, según las investigaciones.

De acuerdo con el informe policial, esta estructura criminal utilizaba dispositivos electrónicos instalados de manera clandestina en cajeros automáticos para obtener información confidencial de las tarjetas de débito y crédito de los usuarios.

Estos datos eran utilizados posteriormente para clonarlas y realizar retiros no autorizados y otras transacciones fraudulentas.

Las autoridades han identificado al menos 10 víctimas en el país, con pérdidas económicas que rondan el millón de lempiras.

El sospechoso fue detenido por agentes del Departamento Contra Delitos Especiales (DCDE), quienes mantienen en curso las investigaciones para ubicar a otros miembros de esta organización, la cual estaría integrada por ciudadanos colombianos y operaría a nivel transnacional.

El imputado será remitido al Ministerio Público para enfrentar cargos por falsificación de tarjetas bancarias y daños contra la fe pública del Estado.