Decomisan medicamentos ilegales valorados en L1.3 millones en Choluteca

Choluteca, Honduras.- Un cargamento de medicamentos introducidos de manera ilegal al país, valorado en más de 1.3 millones de lempiras, fue decomisado por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) durante un operativo realizado en la aldea Jacalito, municipio de Namasigüe, en Choluteca, donde además se detuvo a un hombre presuntamente vinculado al hecho.
La acción policial se ejecutó en el sur del país, luego de labores de vigilancia y seguimiento por parte de la Unidad Regional Antidrogas N°6 (URAN-6).
En el lugar, los agentes inspeccionaron una camioneta en la que se transportaban siete cajas de cartón con una considerable cantidad de medicamentos sin documentación legal.
Entre los productos decomisados figuran más de 420 cajas de aspirina, unas 800 inyecciones, así como vitaminas y fármacos controlados como clonazepam, lorazepam y rivotril.
El valor estimado del cargamento asciende a 1,372,915 lempiras, según el informe policial.
Durante el operativo también se incautó el vehículo utilizado para el transporte de los medicamentos y un teléfono celular que será sometido a análisis como parte de las investigaciones.
El detenido fue remitido junto a la evidencia a la Fiscalía Regional de Choluteca, donde se continuará con el proceso legal correspondiente.
Autoridades policiales reiteraron que este tipo de acciones buscan frenar el ingreso ilegal de medicamentos, una práctica que representa riesgos para la salud pública y vulnera los controles sanitarios en el país.