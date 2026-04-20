Decomisan medicamentos ilegales valorados en L1.3 millones en Choluteca

Choluteca, Honduras.- Un cargamento de medicamentos introducidos de manera ilegal al país, valorado en más de 1.3 millones de lempiras, fue decomisado por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) durante un operativo realizado en la aldea Jacalito, municipio de Namasigüe, en Choluteca, donde además se detuvo a un hombre presuntamente vinculado al hecho.

La acción policial se ejecutó en el sur del país, luego de labores de vigilancia y seguimiento por parte de la Unidad Regional Antidrogas N°6 (URAN-6).

En el lugar, los agentes inspeccionaron una camioneta en la que se transportaban siete cajas de cartón con una considerable cantidad de medicamentos sin documentación legal.