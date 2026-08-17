Dictan arresto preventivo a hondureño solicitado en extradición por EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de Letras designado dictó arresto preventivo contra Darwin David Espinal del Cid, hondureño solicitado en extradición por Estados Unidos por el presunto asesinato de una ciudadana guatemalteca.
Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, informó que Espinal fue puesto a la orden del juez competente y deberá permanecer recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara mientras avanza el procedimiento.
“Concluyó la audiencia de información en el procedimiento de extradición que se sigue a Darwin David Espinal del Cid, quien es acusado en el Tribunal de Causas Penales de Pensilvania, específicamente en el condado de Vox, donde se le acusa de la presunta comisión del delito de homicidio y otros delitos conexos, como ser la posesión del instrumento del delito”, informó.
El hondureño es señalado por las autoridades estadounidenses como sospechoso del homicidio de María Bernarda Popol García, ciudadana de origen guatemalteco de 23 años.
Delitos
Según el portavoz del Poder Judicial, Espinal enfrenta dos cargos de hurto por apropiación ilícita, uno por hurto mediante engaño y otro por profanación u ocultamiento del cadáver.
El cuerpo de Popol Guerra fue localizado en Telford Borough, en el condado de Bucks, Pensilvania, según la información proporcionada por el Ministerio Público.
Tras el hecho, las autoridades estadounidenses identificaron a Espinal como posible responsable del homicidio y solicitaron su extradición a Honduras mediante los canales diplomáticos correspondientes.
El Ministerio Público informó que Espinal fue capturado la mañana del lunes 17 de agosto por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.