Dictan arresto preventivo a hondureño solicitado en extradición por EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de Letras designado dictó arresto preventivo contra Darwin David Espinal del Cid, hondureño solicitado en extradición por Estados Unidos por el presunto asesinato de una ciudadana guatemalteca.

Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, informó que Espinal fue puesto a la orden del juez competente y deberá permanecer recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara mientras avanza el procedimiento.

“Concluyó la audiencia de información en el procedimiento de extradición que se sigue a Darwin David Espinal del Cid, quien es acusado en el Tribunal de Causas Penales de Pensilvania, específicamente en el condado de Vox, donde se le acusa de la presunta comisión del delito de homicidio y otros delitos conexos, como ser la posesión del instrumento del delito”, informó.

El hondureño es señalado por las autoridades estadounidenses como sospechoso del homicidio de María Bernarda Popol García, ciudadana de origen guatemalteco de 23 años.