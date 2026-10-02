Pastor evangélico es arrestado señalado de violar a una menor en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Acusado de violar a una menor de 13 años de edad, un pastor evangélico fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el oriente del país.
Este responde al nombre de Emiliano de Jesús Díaz Udiel, de 56 años de edad, originario y residente de el caserío El Chichicaste, en el valle de Jamastrán, perteneciente a Danlí, El Paraíso.
Sobre el religioso fue emitida una orden de captura el pasado 3 de septiembre de 2026, por el Juzgado de Letras Penal de Danlí, en la que se le acusa del delito de violación agravada continuada, en perjuicio de una menor de 13 años, que de paso es sobrina de su esposa.
Agentes asignados al Departamento de Delitos Especiales, de la DPI, en atención a la orden judicial, realizaron labores de vigilancia y seguimiento, logrando la aprehensión del señor Emiliano Díaz, en la comunidad El Chichicaste.
Doble abuso sexual
El expediente investigativo en poder de la Dirección Policial de Investigaciones, detalla que, la adolescente fue víctima de agresiones sexuales por parte de su padrastro en el año 2025 (cuando tenía 12 años.
A inicios de ese mismo año, la supuesta afectada, fue enviada a la casa de sus tía paterna, es decir, dónde la esposa del hoy detenido, bajo la premisa de recibir asistencia y protección familiar, tras haber sufrido abusos previos por parte de su padrastro.
No obstante, la situación de vulnerabilidad de la adolescente habría sido aprovechada por esta familia para someterla a extensas jornadas de trabajo doméstico y agrícola, sin remuneración, impidiéndole además continuar con sus estudios.
La víctima dormía en un cuarto externo de la casa principal, que carecía de puerta, dividido únicamente por una cortina de tela. Esta circunstancia habría sido usada por el sospechoso para ingresar de madrugada y cometer las agresiones sexuales contra ella.
Además, y según las averiguaciones de la DPI, el ahora imputado utilizaba los traslados hacia su pequeña hacienda en la zona montañosa para continuar con los abusos de manera constante.
La adolescente fue remitida a Medicina Forense para que se le practicasen los análisis técnicos y científicos que puedan determinar si hubo violaciones o no. Las gestiones en favor de la menor contaron con el respaldo estratégico de la Organización no Gubernamental Ours Rescure.
El pastor evangélico Emiliano de Jesús Díaz Udiel fue puesto a la orden del Juzgado de Letras Penal de Danlí, para seguir con el proceso legal.