Pastor evangélico es arrestado señalado de violar a una menor en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Acusado de violar a una menor de 13 años de edad, un pastor evangélico fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el oriente del país.

Este responde al nombre de Emiliano de Jesús Díaz Udiel, de 56 años de edad, originario y residente de el caserío El Chichicaste, en el valle de Jamastrán, perteneciente a Danlí, El Paraíso.

Sobre el religioso fue emitida una orden de captura el pasado 3 de septiembre de 2026, por el Juzgado de Letras Penal de Danlí, en la que se le acusa del delito de violación agravada continuada, en perjuicio de una menor de 13 años, que de paso es sobrina de su esposa.​​

Agentes asignados al Departamento de Delitos Especiales, de la DPI, en atención a la orden judicial, realizaron labores de vigilancia y seguimiento, logrando la aprehensión del señor Emiliano Díaz, en la comunidad El Chichicaste.