Por abusar sexualmente de su hijastra detienen a predicador evangélico en Intibucá

Intibucá, Honduras.- Acusado de abusar sexualmente de su hijastra, un predicador del evangelio fue arrestado por la Policía Nacional (PN), en una zona de Intibucá. El hombre identificado como Juan Ramón Quintano Pérez, de 33 años de edad, originario del municipio de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara, pero con domicilio en la aldea Azacualpa, perteneciente al término municipal de San Juan, en Intibucá. Juan Quintano fue detenido en cumplimiento a una orden de captura emitida por el Juzgado Segundo de Letras de La Esperanza, Intibucá, por el delito de otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de su hijastra menor de edad.

Con el oficio en mano, de la orden de aprehensión, elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con agentes de prevención, ejecutaron la detención de Quintano Pérez, en el sitio antes descrito.

En una hamburguesa

De acuerdo con la denuncia presentada por la ofendida, el domingo 1 de febrero de 2026, al regresar a su vivienda, observó el paso de una patrulla policial, a cuyos funcionarios les manifestó que había sido víctima de agresiones sexuales por parte de su padrastro Juan Ramón Quintano Pérez. Los agentes trasladaron a la adolescente a una sede policial de esa zona occidental del país, para formalizar la denuncia correspondiente por ese delito de índole sexual.