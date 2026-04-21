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Capturan a hombre que abusó de adolescente en la capital

La menor es pariente de la esposa del agresor, por lo que realizaba limpieza en la vivienda de su familiar cuando fue agredida sexualmente por el sujeto

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 10:32
Capturan a hombre que abusó de adolescente en la capital

El sospechoso fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Edwin Ordóñez

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre, acusado de agredir sexualmente a una adolescente, fue capturado este martes por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través del Departamento de Localización, Búsqueda y Capturas (DLBC).

La operación policial se llevó a cabo en la colonia Nueva Danlí, en el municipio del Distrito Central. El sospechoso, es un hombre de 46 años, originario de Güinope, El Paraíso, y residente en la capital.

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De acuerdo con el informe investigativo, los hechos habrían ocurrido mientras la víctima realizaba trabajos domésticos en una vivienda.

Según las diligencias preliminares, el imputado, quien sería esposo de una familiar de la menor habría aprovechado un momento de vulnerabilidad para someterla mediante el uso de la fuerza y ​​​​comer la agresión.

La orden de captura fue emitida el pasado 14 de abril por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa , en la que se le supone responsable del delito de otras agresiones sexuales agravadas.

Tras su detención, el sospechoso será remitido a las autoridades judiciales competentes para continuar con el debido proceso conforme a la ley.

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La DPI continúa fortaleciendo las acciones investigativas y operativas orientadas a la protección de la niñez y la adolescencia, así como a garantizar que los responsables de delitos sexuales enfrenten la justicia.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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