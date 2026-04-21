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Capturan a una mujer que abandonó a su bebé en Choloma

El menor fue hallado con vida en un parque de una residencial y permanece bajo resguardo estatal, mientras avanzan las investigaciones

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 07:43
Capturan a una mujer que abandonó a su bebé en Choloma

La mujer fue detenida por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

 Foto: Cortesía.

Choloma, Honduras.- Una mujer de 30 años fue detenida por agentes de la Policía Nacional tras ser señalada como la presunta responsable de abandonar a su hijo recién nacido en un residencial del municipio de Choloma, en el departamento de Cortés.

El caso ha causado impacto entre los vecinos del sector, luego de que el bebé fuera encontrado durante la mañana de este lunes en una banca de un parque en el residencial Las Cascadas.

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De acuerdo con la información preliminar, el recién nacido aún tenía el cordón umbilical, lo que indica que tenía pocas horas de haber llegado al mundo. Fueron residentes de la zona quienes, al notar la situación, dieron aviso inmediato a las autoridades.

Tras la alerta, equipos de emergencia acudieron al lugar para brindarle atención al menor, quien fue trasladado a un centro asistencial. Los médicos confirmarán que el bebé se encuentra estable y fuera de peligro.

Posteriormente, las autoridades iniciaron las diligencias que llevaron a la identificación y captura de la madre, Reina Odily Perdomo Pineda , quien fue puesta a disposición de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Choloma.

El caso es investigado bajo el delito de maltrato familiar agravado, aunque no se descarta que puedan sumarse otras acusaciones conforme se esclarezcan los hechos.

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Por su parte, las instituciones encargadas de la protección de la niñez activaron los protocolos correspondientes para garantizar el bienestar del menor, quien permanece bajo custodia estatal mientras se define su situación legal.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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