Capturan a uno de los cuatro reos fugados del penal de Olanchito, Yoro

Olanchito, Honduras.- Una fuga de al menos cuatro privados de libertad se registró la tarde de este lunes en el centro penitenciario del municipio de Olanchito, en el departamento de Yoro, provocando una inmediata reacción de las autoridades.

Tras el incidente, equipos de la Policía Nacional y personal del sistema penitenciario desplegaron un operativo en la zona, que permitió la rápida recaptura de uno de los reclusos a pocos minutos de haber sido evadido.

Mientras tanto, se mantiene un fuerte dispositivo de seguridad en sectores cercanos al recinto carcelario, con el objetivo de ubicar a los otros tres prófugos que lograron escapar.

La Policía Nacional confirmó sus identidades: Se trata de Debin José Ávila Martínez, de 27 años de edad, con DNI 0102-1999-00446. El individuo es de nacionalidad hondureña y originario del municipio de El Porvenir.

Asimismo Dorian Yacir García Cálix, de 20 años, identificado con DNI 0105-2006-00599. Es hondureño y tiene como lugar de origen el municipio de La Masica.

Otro de los fugados es Didiar Josué Sandoval Erazo, de 30 años de edad, portador del DNI 0105-1996-00323. Según el reporte policial, también es de nacionalidad hondureña y originario de La Masica.

Finalmente, entre los evadidos se encuentra Pablo José Morales Pagoaga, de 25 años, con DNI 0101-2001-02045. Es hondureño y originario de la ciudad de La Ceiba.