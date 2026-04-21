Muere hombre arrollado por busito en Villanueva, Cortés

San Pedro Sula, Honduras.-Un busito arrolló y mató a un hombre en Villanueva, Cortés, y dejó a otra persona afectada por la imprudencia del conductor.
El fallecido fue identificado como José Emanuel Torres, quien acababa de bajarse de un bus para ingresar a su centro de trabajo.
Información preliminar indica que el busito se salió de la fila e invadió la zona, lanzando a un vendedor de burritas que estaba a la orilla de la calle a un pequeño abismo.
Luego se llevó de encuentro a Torres, arrastrándolo varios metros, matándolo de manera instantánea.
El conductor fue retenido por las autoridades en el lugar y será requerido para que responda por la muerte de Torres.