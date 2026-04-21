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Muere hombre arrollado por busito en Villanueva, Cortés

El fallecido fue identificado como José Emanuel Torres, quien acababa de bajarse de un bus para ingresar a su centro de trabajo

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 09:15

San Pedro Sula, Honduras.-Un busito arrolló y mató a un hombre en Villanueva, Cortés, y dejó a otra persona afectada por la imprudencia del conductor.

El fallecido fue identificado como José Emanuel Torres, quien acababa de bajarse de un bus para ingresar a su centro de trabajo.

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Información preliminar indica que el busito se salió de la fila e invadió la zona, lanzando a un vendedor de burritas que estaba a la orilla de la calle a un pequeño abismo.

Luego se llevó de encuentro a Torres, arrastrándolo varios metros, matándolo de manera instantánea.

El conductor fue retenido por las autoridades en el lugar y será requerido para que responda por la muerte de Torres.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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