Familia vendía a menor para que fuera abusada por un médico, según investigaciones de la DPI

Copán, Honduras.- Cinco personas, entre ellas cuatro miembros de la misma familia, fueron capturadas en las últimas horas, acusadas de explotar sexualmente a una menor de edad, en el occidente de Honduras. Los detenidos son dos hombres y tres mujeres, con domicilio en la colonia Díaz Valenzuela y en los barrios Miraflores y El Carmen, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, en el departamento de Copán. Los detenidos responden a los nombres de Santiago Girón Leiva (74), médico de profesión, Maritza Medina Rosado (55), Yajaira Liceth Tábora (31), Cesia Loany Tábora Medina (22) y Jesús Orlando Núñez Bueso (51).

Las diligencias investigativas realizadas por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) señalan que el doctor Santiago Girón tenía relaciones sexuales con la menor, consentidas por la abuela Maritza Medina, a cambio de dinero que supuestamente el médico le daba para abusar de la adolescente. Sus tías Yajaira y Cesia también conocían de las aberraciones cometidas contra su sobrina, sin embargo; callaron los actos y abusos sexuales contra ella.

Entre tanto, Jesús Núñez, marido de doña Maritza, es investigado por presuntos abusos sexuales contra la víctima, acciones que cometió desde que la menor tenía nueve años de edad.

Abuso sexual