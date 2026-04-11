Familia vendía a menor para que fuera abusada por un médico, según investigaciones de la DPI

Copán, Honduras.- Cinco personas, entre ellas cuatro miembros de la misma familia, fueron capturadas en las últimas horas, acusadas de explotar sexualmente a una menor de edad, en el occidente de Honduras.
Los detenidos son dos hombres y tres mujeres, con domicilio en la colonia Díaz Valenzuela y en los barrios Miraflores y El Carmen, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, en el departamento de Copán.
Los detenidos responden a los nombres de Santiago Girón Leiva (74), médico de profesión, Maritza Medina Rosado (55), Yajaira Liceth Tábora (31), Cesia Loany Tábora Medina (22) y Jesús Orlando Núñez Bueso (51).
Las diligencias investigativas realizadas por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) señalan que el doctor Santiago Girón tenía relaciones sexuales con la menor, consentidas por la abuela Maritza Medina, a cambio de dinero que supuestamente el médico le daba para abusar de la adolescente.
Sus tías Yajaira y Cesia también conocían de las aberraciones cometidas contra su sobrina, sin embargo; callaron los actos y abusos sexuales contra ella.
Entre tanto, Jesús Núñez, marido de doña Maritza, es investigado por presuntos abusos sexuales contra la víctima, acciones que cometió desde que la menor tenía nueve años de edad.
Abuso sexual
Los análisis a los que fue sometida la menor en Medicina Forense, como parte de las investigaciones previas, para constatar ambas violaciones de las que habría sido objeto, concuerdan en que ella ha sostenido relaciones sexuales y tiene indicios de agresiones.
El Juzgado de Letras Penal de Santa Rosa de Copán tuvo conocimiento pleno de los hechos y emitió la orden de captura contra las cinco personas, acusadas, unas: por el delito de violación agravada, violación agravada continuada, explotación sexual, y otras por el dolo de omisión de los deberes de impedir el delito o promover su persecución.
Los padres biológicos de la víctima residen en San Pedro Sula. Ella ya había sido intervenida por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf); sin embargo, posteriormente fue entregada a sus parientes más cercanos, quienes, en lugar de protegerla, se habrían aprovechado para explotarla sexualmente.