Quién era Ariani Burgos, madre de un niño asesinada en una pulpería de Choloma

Una joven de 22 años, identificada como Ariani Paola Burgos, perdió la vida tras ser atacada con arma de fuego la noche del jueves 1 de octubre en la colonia Los Almendros, en el municipio de Choloma, Cortés.
De acuerdo con información preliminar, Burgos se dirigía hacia una pulpería de la zona cuando fue interceptada por sujetos desconocidos, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.
El ataque ocurrió en las cercanías del establecimiento y, tras resultar herida, la joven quedó tendida en una de las calles del sector, donde posteriormente fue encontrada sin vida.
Tras el crimen, comenzó a circular en redes sociales una fotografía de la joven en la que aparece portando un arma de fuego y realizando señas asociadas con estructuras criminales.
Sin embargo, esta imagen por sí sola no establece una vinculación de la víctima con alguna organización y las autoridades tampoco han confirmado que Burgos perteneciera a un grupo criminal.
La determinación de cualquier posible vínculo con estructuras delictivas corresponde a las autoridades encargadas de las investigaciones, quienes deberán establecer las circunstancias del hecho.
De acuerdo con información preliminar, Ariani Paola Burgos era madre de un niño de un año de edad.
Una amiga de la joven lamentó su muerte y escribió en redes sociales: “Toda una vida por delante, Pao. Pobre de ese pequeño angelito, quedó sin su mami”.
Vecinos que se encontraban en la zona alertaron a las autoridades luego de escuchar las detonaciones y minutos después, agentes policiales llegaron al lugar para verificar lo ocurrido.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente las circunstancias que provocaron el ataque ni han confirmado cuál habría sido el motivo del asesinato de Burgos.