Maestro de una escuela primaria de Roatán es detenido por agredir sexualmente a alumna

Islas de la Bahía, Honduras.- Un profesor de la escuela primaria Arobia Alexander Welcome, ubicada en el barrio Los Fuertes, en la isla de Roatán, fue capturado por cometer supuestas agresiones sexuales contra una de sus alumnas.

El detenido responde al nombre de José Eduardo Rivera Meléndez, de 61 años de edad, originario del municipio de Sonaguera, en el departamento de Colón, y residente en el sector de Monte Carmelo, de Roatán, dónde se desempeña como maestro de educación.

El hecho se habría registrado durante la tarde del jueves, 1 de octubre de 2026, cuando la menor de nueve años de edad, estudiante del cuarto grado, se encontraba realizando trabajos escolares en su aula.