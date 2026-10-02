Maestro de una escuela primaria de Roatán es detenido por agredir sexualmente a alumna

Islas de la Bahía, Honduras.- Un profesor de la escuela primaria Arobia Alexander Welcome, ubicada en el barrio Los Fuertes, en la isla de Roatán, fue capturado por cometer supuestas agresiones sexuales contra una de sus alumnas.
El detenido responde al nombre de José Eduardo Rivera Meléndez, de 61 años de edad, originario del municipio de Sonaguera, en el departamento de Colón, y residente en el sector de Monte Carmelo, de Roatán, dónde se desempeña como maestro de educación.
El hecho se habría registrado durante la tarde del jueves, 1 de octubre de 2026, cuando la menor de nueve años de edad, estudiante del cuarto grado, se encontraba realizando trabajos escolares en su aula.
Según consta en la denuncia, la niña quedó sola en el aula junto al docente señalado, quien presuntamente habría realizado actos de índole sexual en su contra. Éste le habría tocado sus partes íntimas e intentado quitar el short a la víctima.
Ella salió corriendo del centro educativo con dirección a su casa, para contarle a abuela materna sobre lo sucedido; la familiar de la menor dio aviso a las autoridades correspondientes.
Arresto
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), tuvieron conocimiento del hecho, y procedieron a darle aprehensión al maestro José Eduardo Rivera Meléndez, en la comunidad de Monte Carmelo, en su lugar de residencia.
El sospechoso fue llevado a la estación policial más cercana, en la isla, y luego remitido al Ministerio Público (MP). El hombre de 61 años de edad podrían enfrentar cargos penales sobre otras agresiones sexuales.