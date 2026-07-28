Capturan a docente del Instituto José Trinidad Reyes (JTR) por presunta violación de una estudiante en SPS

San Pedro Sula, Cortés.- Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturaron la mañana de este martes 28 de julio a un docente del Instituto José Trinidad Reyes (JTR), en San Pedro Sula, luego de que el Ministerio Público ejecutara una orden de detención por su presunta participación en el delito de violación en perjuicio de una estudiante menor de edad.

El profesor fue identificado como Lenin Jaco, quien, de acuerdo con la denuncia presentada ante las autoridades, es señalado de haber cometido la supuesta agresión contra una alumna del reconocido centro educativo. Ahora será el proceso judicial el que determine su responsabilidad en el caso.

Tras conocerse la captura, la Dirección Departamental de Educación de Cortés confirmó que activó los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y desplazó un equipo técnico al instituto con el fin de documentar lo ocurrido e iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.