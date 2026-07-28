Plan de emergencia: Alcaldía inicia perforación de pozos por crisis de agua en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis de agua que atraviesa la capital llevó a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) a poner en marcha un plan de emergencia para aumentar la producción del recurso. Este martes 28 de julio comenzaron los trabajos de perforación de seis pozos de emergencia con los que la Alcaldía busca incrementar la producción de agua y enfrentar la crisis de abastecimiento que afecta a miles de familias en Tegucigalpa y Comayagüela. La iniciativa forma parte de un plan de emergencia impulsado junto a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

El proyecto contempla la habilitación de seis nuevos pozos en puntos estratégicos de la capital para fortalecer el suministro de agua mientras avanzan otras soluciones de mediano y largo plazo.

Las autoridades señalaron que esta medida permitirá ampliar la capacidad de respuesta en los sectores que actualmente enfrentan mayores dificultades para recibir el servicio. Durante el inicio de las obras, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, explicó que la emergencia hídrica obliga a la municipalidad a implementar acciones inmediatas para disminuir el impacto de la escasez y garantizar una mejor distribución del recurso. "Estamos en crisis y nosotros tenemos que trabajar y buscar todas las avenidas para poder paliar esta crisis y darle soluciones al pueblo capitalino", manifestó el edil.



Hasta un millón de lempiras cada pozo

Zelaya informó que cada uno de los seis pozos requerirá una inversión de entre 800 mil y un millón de lempiras, recursos que serán cubiertos con fondos de la AMDC y de la UMAPS. El jefe edilicio también adelantó que la comuna ya trabaja en la búsqueda de financiamiento para incorporar más equipos de perforación y acelerar este tipo de intervenciones, con el propósito de ampliar la producción de agua en distintos sectores de la ciudad. Asimismo, indicó que la meta de este plan de emergencia es contribuir a mejorar el abastecimiento para alrededor de 800 mil familias, una de las prioridades de la administración municipal frente a la actual crisis de agua.

Llamado a cuidar el agua