Arrestan a maestro en Yojoa por delitos sexuales contra 3 estudiantes

Tegucigalpa, Honduras-. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutó el arresto de Juan Carlos López Lalín, profesor de español acusado de provocación sexual en perjuicio de tres estudiantes.

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez (FEP-NIÑEZ) recibió información sobre los posibles abusos cometidos por el docente en un centro de educación secundaria en la zona norte del país.

De oficio, los fiscales ordenaron a agentes de la ATIC en delitos contra la libertad sexual iniciar las investigaciones para corroborar los hechos.

Las pesquisas preliminares revelaron que el profesor engañaba a las víctimas para transportarlas en su vehículo a lugares solitarios, donde les mostraba pornografía y luego cometía actos de explotación y provocación sexual contra los menores.

Por miedo, las víctimas no denunciaban las agresiones, pero tras sufrir los abusos en reiteradas ocasiones, decidieron finalmente buscar ayuda para poner fin a la situación.

El arresto se llevó a cabo en Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, con apoyo de equipos estratégicos, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal.