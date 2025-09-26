Arrestan a maestro en Yojoa por delitos sexuales contra 3 estudiantes

Tegucigalpa, Honduras-. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutó el arresto de Juan Carlos López Lalín, profesor de español acusado de provocación sexual en perjuicio de tres estudiantes.
La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez (FEP-NIÑEZ) recibió información sobre los posibles abusos cometidos por el docente en un centro de educación secundaria en la zona norte del país.
De oficio, los fiscales ordenaron a agentes de la ATIC en delitos contra la libertad sexual iniciar las investigaciones para corroborar los hechos.
Las pesquisas preliminares revelaron que el profesor engañaba a las víctimas para transportarlas en su vehículo a lugares solitarios, donde les mostraba pornografía y luego cometía actos de explotación y provocación sexual contra los menores.
Por miedo, las víctimas no denunciaban las agresiones, pero tras sufrir los abusos en reiteradas ocasiones, decidieron finalmente buscar ayuda para poner fin a la situación.
El arresto se llevó a cabo en Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, con apoyo de equipos estratégicos, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal.
Después de la captura, el profesor de secundaria fue presentado ante los juzgados de Villanueva en Cortés, para la audiencia de declaración de imputados, en la resolución a López Lalín se le dictó detención judicial.
La audiencia inicial para Juan Carlos López Lalín fue programada para el martes 30 de septiembre del presente año.
Protección legal y sanciones
El Código Penal establece en los artículos 142, 149-B, 159 y 161 que los delitos sexuales contra menores de edad son graves y sancionados con penas que pueden alcanzar hasta los veinte años de prisión.
El artículo 163 sanciona el estupro mediante engaño con personas mayores de 15 y menores de 18 años, con penas de 4 a 10 años.
Por otro lado, el artículo 165 contempla que el acoso sexual, con sanciones de 3 a 8 años dependiendo de la edad y relaciones de superioridad.