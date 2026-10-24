Las llevó a unas cuevas con el engaño de una "liberación": Cae pastor por abusar de dos niñas

Yoro, Honduras.- Un supuesto pastor evangélico fue capturado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) tras ser acusado del delito de violación agravada en perjuicio de dos menores de edad.

El sospechoso supuestamente responde al nombre de Junior Javier Anariba.

Las autoridades lograron detener al sospechoso en el municipio de Olanchito, Yoro, en cumplimiento de una orden judicial emitida el 23 de octubre de 2026 por el Juzgado de Letras Seccional de esa localidad.