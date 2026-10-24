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Las llevó a unas cuevas con el engaño de una "liberación": Cae pastor por abusar de dos niñas

Valiéndose de falsas prácticas religiosas, un supuesto pastor evangélico trasladó engañadas a dos menores hacia una cueva en Comayagua y habría abusado de ellas

  • Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 10:00
Las llevó a unas cuevas con el engaño de una liberación: Cae pastor por abusar de dos niñas

La Policía Nacional detuvo en Olanchito a un hombre que prometía "liberación espiritual" a dos menores para llevarlas a unas cuevas y abusar de ellas.

 Foto: Cortesía

Yoro, Honduras.- Un supuesto pastor evangélico fue capturado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) tras ser acusado del delito de violación agravada en perjuicio de dos menores de edad.

El sospechoso supuestamente responde al nombre de Junior Javier Anariba.

Las autoridades lograron detener al sospechoso en el municipio de Olanchito, Yoro, en cumplimiento de una orden judicial emitida el 23 de octubre de 2026 por el Juzgado de Letras Seccional de esa localidad.

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El informe policial indica que el hombre habría llevado con engaños a las dos menores hasta unas cuevas ubicadas en el municipio de Las Lajas, Comayagua.

El supuesto pastor los habría engañado con el pretexto de que realizarían prácticas religiosas y "rituales de liberación espiritual".

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Una vez que supuestamente logró su objetivo, el individuo presuntamente cometió las agresiones sexuales en contra de ambas menores.

Para evitar que las víctimas denunciaran o revelaran lo sucedido, el sujeto las habría amenazado e infundido temor valiéndose de supuestos "malos espíritus".

Los agentes policiales coordinaron el operativo que culminó con la localización y arresto en Olanchito tras recabar indicios y la denuncia formal.

El capturado fue remitido de inmediato a las autoridades judiciales correspondientes, donde deberá responder ante la justicia hondureña por los delitos que se le imputan.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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